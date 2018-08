Herráiz: "Ya hemos perdido la cuenta de cuántos bandazos ha dado el Gobierno en materia de inmigración"

Son las 8, las 7 en Canarias:

Es viernes, ese día de la semana que le gusta poco a Herrera, aunque mira yo soy de esos que le gusta mucho los viernes y más todavía en agosto. Así que bienvenidos, desde las 6 de la mañana te está hablando Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE, que te va a acompañar hasta la 1. Hoy el ejercicio circense se antoja complicado, se antoja difícil, porque estamos ante un doble salto mortal con tirabuzón. Ya hemos perdido la cuenta de todos los bandazos que ha dado el Gobierno en materia de inmigración, y Pedro Sánchez no lleva ni 3 meses en Moncloa. Vamos a poner dos ejemplos con los que se va entender todo muy claro. Primero fue el Aquarius, en su versión 1, esa fue la del marketing, en junio. El Gobierno, de brazos abiertos, se marcó un tanto acogiendo los 630 inmigrantes que viajaban en ese barco. los había rechazado Italia, también Malta, y recordarán el recibimiento en Valencia con la música de fondo que entonces puso la vicepresidenta del gobierno, les faltó la guitarra. Pero luego hubo un segundo Aquarius, que navegaba más cerca de España que el primero y con menos personas a bordo, en total 141 inmigrantes. Aquello fue a mediados de agosto, no hace tanto, y el Gobierno dijo que el barco no podía desembarcar en España porque no era el puerto más seguro.

El Aquarius, versión 2, ya digo que estaba más cerca de España que la primera vez, finalmente Malta acepó el desembarco en La Valletta pero con una condición, si no se quedaba ningún inmigrante allí. El reparto se hizo entonces entre 6 países, incluido el nuestro, pero con un matiz importante, los inmigrantes de este segundo Aquarius no iban a recibir el trato especial que tuvieron los 600 del primero, es decir, los del segundo y van a ser tratados igual que si hubieran llegado a España en patera. Como ven, a problemas similares soluciones diferentes. Y el último ejercicio de improvisación ha llegado con los subsaharianos que han saltado la valla de Ceuta. El 26 de julio, lo recordarán, no hace tanto,cruzaron el puesto fronterizo más de 600 inmigrantes, dejando a su paso una veintena de guardias civiles heridos, les tiraron excrementos, sangre, cal viva y todo tipo de ácidos. La escena se repitió este mismo miércoles, también el mismo modus operandi, con varios agentes heridos, pero en esta ocasión se les ha dado una respuesta diferente. Ahora, y esta es la novedad, el Gobierno ha decidido expulsar a los inmigrantes que consiguieron entrar a España ayer, es lo que se denomina como devolución en caliente, que se acoge a un acuerdo de 1992 entre España y Marruecos, que es legal, sí, es legal, pero que no deja de evidenciar la improvisación de Pedro Sánchez en este tema. Y si no escuchen al hoy presidente del Gobierno cuando estaba la oposición, que se oponía a las devoluciones en caliente. Se lo preguntaban en esa ocasión en 2015 porque el PSOE acababa de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, precisamente contra las devoluciones express, contra las devoluciones en caliente. La protesta llega desde las ONGs, Estrella Galán es la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y se muestra preocupada por este cambio de estrategia.

Pues mientras se le acumulan los problemas migratorios al Gobierno, en el PSOE están entusiasmados, están encantados, por su acuerdo con Podemos para directamente cargarse el Senado. Como ahora el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta que ahí, sin duda, les tumbarían el techo de gasto, pues directamente que han hecho eliminar ese trámite. Sí, ya sé que a Echenique, y en general los de Podemos, se le revuelve el estómago cuando les hablas de Venezuela, pero es que maniobras así las han aprendido muy muy bien. Después de decir esto Echenique, sin despeinarse, tras está cacicada, aún le molesta que le recuerden que lo de bordear el Parlamento es una práctica demasiado repetida en Venezuela. Pues Echenique vaciar de funciones un Parlamento porque sí, sin el apoyo de los votos es propio de régimen chavista. El Partido Popular ya anunciado que van a recurrir al Constitucional la modificación de la ley presupuestaria

Bueno, está lo del Senado, está ese golpe que quieren dar a la Cámara Alta, está lo de los inmigrantes, pero hoy es el día hoy es el gran día. En este viernes en el que el Gobierno quiere comenzar a desenterrar a Franco. La matraca no va a terminar hoy ni mucho menos, y ya veremos, porque se anuncian recursos, si vamos a ver la exhumación de los restos del dictador antes de que acabe la Legislatura. El Consejo de Ministros se decanta por la fórmula del decretazo para las cuestiones más urgentes, más necesarias, como la de revivir a un muerto hace 43 años. Por cierto, qué mala es la fonoteca. Ya hemos escuchado lo que dijo Pedro Sánchez con relación a esos esas devoluciones en caliente, pero no le deja de dar disgustos esa fonoteca, porque escuché a Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa, que acusaba a Rajoy de haber hecho el 34% de sus decisiones por decreto ley, "convirtiendo una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar hurtando a las Cortes Generales". Eso es, para circunstancias excepcionales. Qué bien lo decía antes de llegar a Moncloa Pedro Sánchez, circunsatancias excepcionales como la de Franco. Y para no gustarle, para criticarlos con tanto ahínco cuando Rajoy estaba la Moncloa, Pedro Sánchez lleva ya 7 decretazos en apenas tres meses en el gobierno.

Estamos muy pendientes de Hawaii, esas famosas islas de Estados Unidos, del Pacífico. Allí están en alerta máxima ante la llegada de un huracán de categoría 3, ya saben todos los grandes ciclones les ponen nombre, este se llama Lane, y se espera que sea la tormenta más destructiva que pasa por Hawaii en décadas. El presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia ha dejado ya vientos superiores a los 215 kilómetros por hora. El último gran ciclón que atravesó Hawaii fue en 1992, entonces dejó 6 muertos y arrasó 14.000 hogares.