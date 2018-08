Herráiz: "El decreto ley esconde la clara intención de evitar demandas judiciales de la familia de Franco"

¿Qué tal? Muy buenos días. Desde las seis, sí, desde las seis llevamos abiertos en esta mañana de miércoles en la que te está saludando Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE' que te acompaña hasta la 1:00. Ya saben que a partir de las diez ya de la mano de Agustín Bravo.

Igual a esta hora te levantas, puede que afortunado tú viendo el mar de fondo, afortunado también si estás trabajando o camino del trabajo. Puede que igual nos escuches desde la cama o desayunando, da igual, seguro que tu principal problema en estos momentos, seguro, convencido, no es una persona que murió hace casi 43 años, por mucho que quieran desenterrarle con urgencia y a las bravas. Lo avanzábamos este mismo lunes y el Gobierno se lo va a tomar con más prisa incluso de la prevista inicialmente. Y tanta celeridad no es para tomar medidas urgentes contra la amenaza separatista, el paro, las pensiones, ni siquiera para aclarar cuánto costó el viaje del presidente Sánchez al concierto de The Killers en Benicasim, de esto último, por cierto, nos vamos a quedar con las ganas, eh. Y del resto ya veremos.

Las prisas veraniegas de este Gobierno bonito son para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y los trámites comienzan este mismo viernes cuando mucha gente está todavía de vacaciones, pero sabiendo a la perfección que ese gesto sirve para agitar el nicho ideológico de la izquierda. Hay una novedad que refleja la urgencia desmedida de este Gobierno. En la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, que es el primer encuentro después de las vacaciones, ¿para que esperar, verdad? Van a aprobar un decreto ley, sí, un decretazo que es como habitualmente lo denomina la izquierda. Esa fórmula elegida habitualmente para cuestiones prioritarias y de máxima necesidad que en esta ocasión esconde una clara intención y no es otra que evitar demandas judiciales de la familia de Franco que retrasen el objetivo o que incluso lo paralicen. Esto es solo el primer paso de un largo camino porque con esta medida el Gobierno sabe que de esta forma se sigue hablando de un muerto de hace 42 años. Vamos a tener Franco para rato, no solo en agosto, lo que queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, no va a ser rápido, eh. Aunque la medida sea aprobada por el Consejo de Ministros de este viernes, el decreto-ley luego tiene que ser validado por el Congreso y el proceso no va a ser inmediato. El caso es tener entretenido al personal.

¿Cuál va a ser la postura, en este caso, del principal partido de la oposición de esa votación en el Congreso? Pues de momento tienen que concretar, pero si que han fijado la postura. Para el presidente PP Pablo Casado lo que están haciendo es reabrir heridas del pasado. El lunes ya saben que estuvo aquí en 'Herrera en COPE' el presidente de ciudadanos Albert Rivera. Y le preguntamos también sobre esta cuestión. Y de momento no han concretado tampoco cómo sería la votación de Ciudadanos, el sentido de voto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, pero si que dejaba clara la postura de la formación naranja.

Hay una parte importante también en este proceso que no hay que pasar por alto. Es la versión de la familia del dictador de Francisco Franco. Lo primero que defienden es que un cadáver pertenece a su familia y que una exhumacion sin el permiso de la familia es una profanación y esto es un delito contemplado en el Código Penal. Al margen de lo que diga el gobierno, independientemente de la respuesta que de la familia de Franco, tú que a esta hora te levantas, camino del trabajo, que estás de vacaciones, haciendo lo que sea, ¿la exhumación de los restos de Franco es lo que más te interesa de todos los problemas que tiene este país?

Bueno, por lo demás, seguimos pendientes de la investigación del ataque a una comisaría de Cornellá en Barcelona. Ya se han revisado las cámaras y los responsables que han visto las imágenes sostienen que se ve perfectamente como el asaltante se abalanza contra la gente de la policía autonómica que estaba en ese momento en la recepción de la comisaría. La intención de este no fue dialogante, ni mucho menos, directamente quería clavarle el cuchillo. La Mossa d'Esquadra consigue zafarse de la agresión y el atacante las sigue por las dependencias policiales. Su actitud refleja que quiere matarla o que quiere hacerla todo el daño posible. Ella misma lo ha reconocido en su declaración, fueron 15 segundos dice y vi que me iba a matar. En ese momento la agente dispara al asaltante cuatro tiros, todos los realiza de frente y, lógicamente, con su arma reglamentaria. Un disparo le alcanza la cabeza, otro el brazo, un tercero la pierna y el cuarto no llega impactar contra el asaltante, La intención parece evidente, porque este hombre prefería gritos de 'Ala es grande' ,iba con su cuchillo de grandes dimensiones, pero la familia del fallecido ha comenzado a sembrar dudas sobre la actuación de esta agente. También desde el comando del buenísmo, de ese buenísimo de pastel. Así que desde la dirección de los Mossos d'Esquadra Adrián Martínez ha salido en defensa de la actuación de esta agente.

Tras este ataque a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Cornellá, los sindicatos policiales han abierto un interesante debate sobre la falta de seguridad en estas comisarías. A la vista está. Cualquiera puede entrar con un cuchillo. Y en Cataluña desde hace años, no es demagogia esto, esto es la realidad, se están gastando millonadas en las embajadas, millonadas en la propaganda separatista, descuidando lo esencial. Así que de 'Herrera en COPE' el portavoz del sindicato de policías de Cataluña David Miquel denunciaba las carencias que tienen las comisarías, se vio perfectamente el lunes.

Un asunto más sobre esta cuestión, sigue de forma paralela la investigación sobre las motivaciones del asaltante.Ya te hemos contado que su mujer ha declarado que el joven tenía problemas internos, sentía vergüenza por ser homosexual y que con su ataque podría haber buscado redimirse o morir con buena fama los ojos de los musulmanes. De momento, la principal línea de investigación sigue siendo la causa terrorista.

En Venezuela, por cierto, estamos pendientes también donde no ganan para disgustos. La nueva moneda, el nuevo Bolívar soberano, que es como lo denominado el régimen de Maduro ha provocado el caos en las calles y comercios, y lo peor, un éxodo masivo, miles de venezolanos que siguen huyendo de su país hacia Ecuador, Colombia y Brasil. En las últimas horas el Gobierno de Maduro ha devaluado la divisa a un 96%, así un dólar ha pasado de costar 2,49 bolívares a costar 60. Un auténtico disparate. La oposición convoca una nueva manifestación para este sábado. Ya decimos que los venezolanos no ganan para disgustos. A esto hay que añadir un terremoto, la tierra ha temblado en un seismo de magnitud 7. De momento no ha transferido que haya víctimas mortales, pero sí, importantes daños materiales. Lo que les faltaba ya a los venezolanos.