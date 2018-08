Herráiz: "Como este país casi no tiene problemas, volvemos a Franco y así tenemos entretenido al personal"

Son las 8, las 7 en Canarias:

Muy buenos días, le saluda Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Hemos abierto a las 6 y vamos a llevar hasta la una en este lunes 20 de agosto. va avanzando el mes y son muchos los que después de largo puente del Día de la Virgen han puesto fin a sus vacaciones, no todos eh, y menos en los sitios que siguen de fiesta como en Bilbao, en la Aste Nagusia, o en Cuenca, con la mirada puesta en Jesulín de Ubrique, que ha salido por la puerta grande en el día de su reaparición puntual, y no sabemos si única porque con los toreros nunca se sabe.

Comienza la semana, y lo hace con tiempo estable en casi todo el país. Hay muy pocas excepciones, se esperan nubes de evolución en las zonas de montaña de Extremadura, de Granada. También las sierras de Huelva están en alerta amarilla por tormentas, que pueden ser localmente fuertes. En Orense y Pontevedra están en alerta pero por altas temperaturas, cómo en Gerona, y las máximas estarán por encima de los 36 grados, no es tan habitual estos puntos y sí lo es en Córdoba, donde hoy llegarán a los 38, en Badajoz, donde alcanzarán los 37. Y en general va a ser una jornada muy parecida a la de ayer, con máximas que pueden ser más elevadas en la zona del Levante, en Alicante, en Murcia y en Almería. Ya decimos que muchos vuelven hoy de sus vacaciones, pero aprovechando que todavía están las playas llenas, que también es habitual que durante estos días haya cierto despiste mayor, entre fiesta y fiesta, vaso y vaso, a alguno se le vaya la memoria, el Gobierno vuelve a la carga con uno de sus temas estrella. Vuelta la burra al trigo, no, no es el paro, no es la firmeza el desafío catalán es Franco.

Resucitamos a Franco y así despistamos todavía más al personal. El Gobierno tiene previsto activar este mismo viernes el procedimiento para exhumar los restos del General del Valle de los Caídos. No se van a esperar a que todo el mundo esté ya de vuelta de vacaciones. La cita es este viernes, dónde se prevé que el Consejo de Ministros de los pasos previos para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Cierto es que querían hacerlo en julio, y entonces el gobierno reconoció que había problemas con la familia de Franco. Ahora no dan más pistas, no señalan cómo van a resolver ese choque con la familia, que se niega y que amenazan con denunciar al Ejecutivo por profanacion de tumbas. Como este país casi no tiene problemas, volvemos a Franco y así tenemos entretenido al personal.

Bueno, si algunos se esperaban una respuesta contundente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, se va a quedar con las ganas. Torra tiene muchos ramalazos, que son criticables, pero no hay una cosa que no se le puede reprochar, y es que es claro, directo y dice habitualmente lo que piensa. Recordarán como hablaba de los españoles antes de ser presidente, decía de los españoles somos bestias carroñeras con forma humana. Ha llegado al palacio de la generalitat y sigue sin cortarse, y la última ha sido una amenaza clara al Estado: "No vamos a defendernos, tenemos que atacar al Estado español". Y una afirmación así ofrece poco lugar a la interpretación, no se si tú eres uno de los que esperaban una respuesta contundente del Gobierno ante este desafio, pero vas a tener que esperar sentado porque para la vicepresidenta del Gobierno, lo de Torra, son "palabras sin más". Hay que ser bueno con Torra, que son solo palabras, que luego hay que pactar, negociar con ellos y lo más inmediato es el techo de gasto, la senda del déficit y los presupuestos para el próximo 2019.

Luego está lo de los lacitos amarillos, símbolo de los separatistas con el que inundan pueblos, calles y cualquier rincón que se precie. El problema es que ofenden a una parte importante de la sociedad catalana, y hay gente que, igual que los separatistas los colocan, ha decidido en los últimos días, en las últimas semanas, retirarlos. En ese punto es en el que están actuando los Mossos d'Esquadra, pero adivinen contra quién, contra aquellos que los ponen o contra aquellos que los quitan. Las últimas horas la Policía Autonómica ha identificado a 14 personas en Tarragona por arrancar lazos amarillos colocados en distintos puntos de la provincia. Uno de ellos es Guardia Civil, al menos es lo que han difundido los Mossos d'Esquadra, y claro y en la Generalitat ya tienen donde agarrarse. Pere Aragonés es su vicepresidente, y ha pedido al "gobierno del Estado que controle a sus uniformados". Aquí volvemos a lo mismo, los que han sido identificados se enfrentan a una multa de hasta 30.000€ por retirar los lazos amarillos. A los que los colocan, y ya decimos que ofenden a gran parte de los catalanes, a esos de momento nada. La pintura amarilla, hay que decirlo también, no sale gratis y está repartida con abundancia por muchos puntos de Cataluña. La tela tampoco, hay algunos de esos lacitos que son especialmente grandes. el dinero tiene que salir algún sitio y ya sabemos todos de dónde es, aquí no estamos hablando solo de palabras, como escuchabamos antes a la vicepresidenta Carmen Calvo, es dinero y es dinero de todos los españoles.

Y escúchame lo que decía, y aquí hablamos de otro asunto, no hace tanto Pedro Sánchez, entonces no era presidente del Gobierno y estaba al frente del PSOE. Defendía "la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos, y sus retribuciones". De aquello no ha pasado tanto, la película sí que cambia mucho de estar en la oposición a estar en la Moncloa. Al gobierno le habían pedido que dijera cuánto costó el viaje de Sánchez en avión oficial, en el Falcon del ejército al Festival de Música de Benicassim. En su momento se apuntó que el capricho del presidente para ver a la The Killers superaba los 20.000€, y para tener el dato oficial el Partido Popular preguntó al gobierno. No hay respuesta y sí una justificación. Es casi del mismo calibre que cuando la vicepresidenta Carmen Calvo defendió que el viaje de Sánchez formó parte de la agenda cultural del gobierno, aunque no apareciera en las previsiones oficiales. Ahora contestan que no va a decir cuánto ha costado el viaje porque es un asunto clasificado. ¿En serio que una juerga veraniega es cuestión de Estado? Pues nos vamos a quedar con la duda, pero Pedro Sánchez tendrá que asumir que de lo que dijo antes de ser presidente, y lo han escuchado muy claro en esto de los viajes y de la transparencia, era sencillamente mentira.

Y en este 20 de agosto hay un aniversario que no queremos dejar pasar por alto. Un avión de Spanair, que cubría la ruta Madrid a Gran Canaria, se estrellaba nada más levantar el vuelo en el aeropuerto de Barajas. Eran las 2:30 de la tarde cuando se dio el aviso. En este accidente fallecieron 154 personas y 18 resultaron heridas. Este accidente supuso el principio del fin de la compañía aérea Spanair. Hoy queremos recordar a las víctimas de este accidente que siguen reclamando la verdad de la ocurrido. La Audiencia Provincial de Madrid exoneró a los técnicos y atribuyó el siniestro a la actuación errónea de los pilotos. Hay una comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados, pero no hay muchas esperanzas, no tiene muchos visos de arrojar luz sobre este asunto.