Sergio Barbosa: "El Gobierno va de Ejecutivo bonito pero tiene los pies de barro"

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de los que hacen posible 'Herrera en COPE' en este martes 17 de julio. No se me relajen. No me bajen la guardia porque por mucho que estemos en verano, en cualquier momento puede pasar algo extraordinario que nos deja a cuadros. Lo mismo yo que sé, va usted hoy a comprar y en la joyería de enfrente se meten unos tíos vestidos con cascos y con monos de trabajo para cometer un atraco a punta de pistola. Y lo mismo un mosso d'esquadra fuera de servicio, que se está cortando el pelo en la peluquería de al lado, sale con el mandil puesto, con los pelos por ahí cayéndose, y le hace frente a los ladrones provocando que le disparen sin herirle afortunadamente.

Pero es que lo mismo una dependienta del centro comercial, sin pensarlo mucho, la verdad, se acerca también -no armada, pero sí, armada con un botellín de agua-, y cuando tiene en frente a uno de los atracadores le dice: “Pues te tiro el botellín de agua por malo”. Y salgo corriendo. Que ya hay que echarle valor. Uno de los atracadores se asoma y le apunta con la pistola, pero gracias a Dios no quiso disparar. Y todo esto mientras la generación YouTube lo graba con los móviles con todo lujo de detalles.

El susto que se llevaron ayer en el centro comercial del Ànec Blau, el pato azul, en el municipio de Castelldefels en Barcelona. A esta hora siguen buscando a los cuatro atracadores. Mientras, no hay que lamentar heridos.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE SERGIO BARBOSA DE ESTE MARTES 17 DE JULIO

Y es que, ya les digo, cualquier día anodino se convierte en un festival. Ayer, sin ir más lejos, el PSOE y Podemos hicieron un poco el canelo por culpa de dos diputados soberanistas que no fueron a votar y otros dos, no sabemos quiénes, que se equivocaron y votaron nulo. Así, en una tarde tonta de estas que parece que no va a pasar nada. El caso es que el nombramiento de los cuatro consejeros que faltaban por elegir para el consejo de Radio Televisión Española acabo en fiasco. Y eso tras 7 votaciones provoca que el asunto quede en principio zanjado. Ahora el Gobierno tendrá que nombrar a un administrador único que hará de representante de la radio y televisión públicas hasta que el concurso público nombre un consejo definitivo.

La socialista Adriana Lastra se consolaba pensando que después de mover Roma con Santiago, por lo menos han conseguido desbloquear la dirección de Radio Televisión Española que había en su momento. Pero vamos, que el papelón ha sido más que significativo.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

En Podemos, que se estaban relamiendo con el acuerdo tan beneficioso que les otorgaba más sillones que a nadie, esto le suena a mano negra. PP y Ciudadanos hablan de ridículo y de un ejemplo de lo que es la debilidad paralizante de un Gobierno que va de Ejecutivo bonito pero que tiene los pies de barro. Juan Carlos Girauta se alegraba de haber abandonado el hemiciclo el día que comenzó el intento de control político de la televisión pública.

Desde luego, es un varapalo para la imagen del Gobierno porque le pone ante el espejo de su propia fragilidad. Una fragilidad que también ha enfriado, por ejemplo, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Y es que, da la sensación de que este Gobierno, más que capacidad ejecutiva, a lo mejor al final lo que tiene es capacidad voluntarista.

El caso es que en apenas una hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso para presentar su programa de Gobierno. Se espera que anuncie, entre otras cosas, más gasto. Un déficit adicional de 2500 millones para las comunidades autónomas que, tarde o temprano, ya saben, los españoles deberemos pagar. También se espera, por cierto, algún anuncio sobre la famosa lista de los beneficiados por la amnistía fiscal. Ya veremos en qué consiste, si en publicar esa lista a pesar de que la ley parece que no lo pone fácil, en anunciar medidas para que no haya más amnistías... Hoy vamos a salir de dudas.

Bueno, pues todo esto sucede mientras el PP va transitando por la última semana de primarias antes de elegir al nuevo presidente. En ese culebrón titulado “Elegir presidente en tiempos revueltos”, ayer se vivió uno de esos momentos que la audiencia espera desde hace muchos capítulos. Uno de esos momentos que todo el mundo sabe qué va a pasar, pero que se hace de rogar. Pues sí, finalmente, a cinco días de la votación, María Dolores de Cospedal ha confirmado que entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, se queda con el segundo.

Se daba por hecho ese apoyo, como se daba por hecho el de José María Aznar, que ayer se refería a Casado como “la mejor opción para que el PP recupere a los votantes desencantados”. Queda por saber a quién apoyará el gallego Núñez Feijóo, si es que apoya a alguien. Él ha dicho que de apoyar a alguien, lo hará a ultimísima hora. Posiblemente, el mismo sábado de la votación en ese Congreso.

Ayer se vio con Soraya Sáenz de Santamaría Núñez Feijóo, que no contará con el apoyo de los candidatos eliminados, pero que sí fue la que sacó más votos entre los militantes y la que presume de más experiencia. El propio Feijóo destacó, en una especie de piropo, que la antigua vicepresidenta había obtenido un gran resultado y que no es lo mismo ganar que perder. Soraya se muestra tranquila y asegura que a ella las cuentas de verdad le siguen saliendo. Eso y que en este debate sobre valores, pasado y futuro, ella quiere estar en el siglo XXI.

Y luego están los apoyos desde fuera, que no se saben si ayudan o perjudican. Miren, ayer preguntaron a Zapatero y el expresidente socialista dio a entender que con Soraya Sáenz de Santamaría él, por lo menos, podría entenderse mejor porque la ve como más dialogante. El tiempo dirá cómo metabolizan toda esta información, primero, los compromisarios, y luego, los votantes. Porque en esta guerra de primarias, lo mismo, lo que parece un apoyo, resulta ser un lastre o al revés. De ahí que estemos ante un proceso, desde el punto de vista político, bastante interesante.

A todo esto, otro serial, el de Cataluña, también ha escrito otro capítulo. Los letrados del Parlamento han aconsejado a los soberanistas que se dejen de líos, que obedezcan al juez Llarena y suspendan temporalmente a los diputados presos fugados. El informe de los letrados no puede ser más sensato. Miren, pongan ustedes a diputados del mismo partido y que voten lo mismo. En la práctica nada cambia y se evitan problemas. Habrá que ver si les hacen caso o siguen tensando la cuerda para incomodidad del actual Gobierno.

Gobierno, por cierto, que a través del ministro Borrell, ha pedido al Ejecutivo de Bélgica que arrime un poco el hombro en la defensa de Llarena ahora que los soberanistas le están descalificando y le quieren, incluso, presentar una querella.

Y como se pueden imaginar, hoy también trataremos de entender a Donald Trump. Decía el presidente de Estados Unidos que llegaba a Helsinki muy pesimista porque las relaciones con Rusia estaban fatal, peor que nunca, vamos. Bueno, pues ayer casi que se dan un beso de tornillo entre Trump y Vladímir Putin, que dio por finiquitada, por cierto, la Guerra Fría. Tan amigos, tan amigos se hicieron que los servicios secretos de Estados Unidos, los propios republicanos y medios de comunicación como la 'Fox', que suelen defender a Trump a muerte, están hoy poniendo a caldo a Trump por haber dado por buena la versión de Moscú de que no hubo injerencia rusa en las elecciones americanas por más pruebas que a Trump le han puesto encima de la mesa.

Entre sus propios espías que le dicen: “Estás en la Casa Blanca porque te colocaron los hackers rusos”, y Putin que dice: “No, no. Tú estás en la Casa Blanca porque eres el más guapo”, pues Donald Trump se ha creído a Putin.