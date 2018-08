Viernes, sí, viernes, que se nos va esta primera semana de agosto sin que nos hallamos practicamente enterado. Le está hablando Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. La ola de calor hoy sube un peldaño más. Es el día marcado en rojo en el que las previsiones anuncian las temperaturas más altas de estos día. Hoy, la máxima se vuelva a esperar en Montoro, en la provincia de Córdoba va a rozar los 46 grados. Ayer se superaron los 44 y atentos también a la mínima de Jaén, casi 30 grados, 29,8. Eso, sin duda, complica y mucho el sueño. Claro que también tenemos mínimas en puntos como Aguilar de Campoo en Palencia o en Puerto del Pico en Ávila donde no han bajado de los 10 grados de mínima. Así que la primera gran ola del calor del verano que ya está aquí. Que llevamos unos días y que nos va a acompañar hasta el domingo al menos y que la mala noticia es que nos ha dejado un muerto. Se trata de un hombre que estaba trabajando en la localidad murciana de Torreagüeras. Sufrió un golpe de calor cuando trabajaba en una carretera. Ingresó en estado crítico en el hospital Reina Sofía donde ha fallecido. Tenía 48 años, así que hay que tener cuidado y precaución, sobre todo, la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la calle o también, que comete la imprudencia de salir a hacer deporte en las horas centrales del día.

Bueno, por lo demás, dice el PSOE que no quiere ser abusón, que la encuesta del CIS les ha ido tan bien que no es cuestión avasallar y de jugar al ventajismo. Son tan humildes y benevolentes con el contrario que no le van a pisar. El problema es que si de verdad se creyeran la encuesta del CIS convocaban elecciones mañana mismo, no en el año 2020. Esa fecha en la que Sánchez espera estar en Moncloa, hasta esa fecha, ni siquiera el próximo año no, mañana mismo. Es el primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas con Jose Félix Tezanos al frente. Sobra recordar que Tezanos ha sido un gran cocinero del PSOE como secretario de estudios y programas. Cuando tienes experiencia los fogones todo es mucho más fácil, si sigue así va camino de la estrella Michelin, experiencia tiene, aunque hay que decir también que no con excesivo acierto lo recordaba anoche la linterna el sociólogo y presidente de Gas 3, Narciso Michavila.

¿Qué es lo que dice este CIS? así en líneas generales, lo que apunta es que el PSOE se dispara y le da un auténtico vuelco a la encuesta anterior. Estamos ante el mejor dato de los socialistas en 373 sondeos y coincide, casualmente, con la llegada de Jose Félix Tezanos a este organismo. De celebrarse hoy elecciones el PSOE obtendría el 29, 9% de los votos. Que no sea el 30%, que lo dejen en 29,9 tampoco es casual. En solo tres meses los socialistas habrían subido 8 puntos y el CIS presenta en segundo lugar empatados a PP y ciudadanos con 10 puntos menos que los socialistas. Podemos está en cuarto lugar con el 15% de los votos. Hay un dato más que se desprende de la encuesta de Tezanos y es que por primera vez la suma de PSOE y de Podemos supera a la de PP y Ciudadanos, y no por la mínima, estamos hablando de cinco puntos. Las cifras son estas, sí, huelen a guiso que alimenta y con una pregunta también de por medio ¿alguien se cree que con la situación de debilidad del partido del Gobierno en el Congreso, que si tuvieran la seguridad y la certeza de obtener estos datos en las urnas no convocarían elecciones de inmediato?

Al margen de esto, en el PP no deberían tampoco agarrarse a eso de la cocina, porque el CIS sí que marca una tendencia en la que ellos, los populares, no salen muy bien parados, aunque haya que tener un elemento más en cuenta, hay que destacarlo, es la fecha en la que se le hizo el sondeo, fue antes del 21 de julio así que no recogería el efecto Pablo Casado y a eso se agrra el líder del Partido Popular. Con estos datos del CIS sobre la mesa, Pedro Sánchez recibió a Pablo Casado en la Moncloa. Casi tres horas de reunión que supuso la primera toma de contacto entre estos dos líderes. Ya saben; ¿qué tal estás? bien, enhorabuena, muchas gracias, no me fío de ti, yo tampoco de ti. Y la previa no era tampoco la mejor. Desde el gobierno llamando a Casado racista y xenófobo. En el PP calificando al presidente de demagogo y de débil. Luego ya en los sillones de Moncloa pelillos a la mar. No ha trascendido ningún acuerdo, pero que tampoco se esperaba y sí, las dudas de Casado sobre las concesiones que Sánchez está haciendo a los separatistas catalanes. Además Casado volvió ofrecer su apoyo al Presidente para reactivar de nuevo el artículo 155 de la Constitución si Quim Torra sigue la hoja de ruta independentista. Tras el encuentro la presidenta del PSOE Cristina Narbona decía que ellos van a seguir dialogando.

Y el otro gran asunto del día es la fulminante destitución del jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí. No hay más que ver todas las condecoraciones que lleva en su pechera para conocer los méritos de este coronel. Estuvo al frente de la unidad que resolvió el caso de Diana Quer, o la que resolvió también el caso del niño Gabriel de Almería. Sánchez Corbí, bueno, su historial en esas investigaciones anticorrupción es muy muy larga al frente de operaciones anticorrupcion camo Taula, Púnica, Lezo, Acuamed. Esto es lo último, pero la hoja de servicio es para escribir un libro. Cuando era capitán, Sánchez Corbi liberó a Ortega Lara de los asesinos de ETA. La semana pasada Manuel Sánchez Corbi firmó una orden interna. En ella comunicaba a los suyos, a los departamentos de la UCO, que quedaba suspendida de forma temporal cualquier actividad que requiriese realizar gastos de la partida de fondos reservados porque el Ministerio del Interior no le garantizaba el dinero. Pues el ministro Fernando Grande-Marlaska no ha tardado ni una semana en destituirle. Y cese llega con el coronel de vacaciones, con una investigación en marcha por presunta financiación irregular de los socialistas valencianos y, además, el PNV del que depende el PSOE, había pedido su cese. Pues ha llegado de forma fulminante y en la Guardia Civil hay malestar y sorpresa.

Bueno, también hay novedades sobre el miembro de la manada Ángel Boza que ha pasado su noche en prisión. Primero por delincuente, por robar unas gafas de sol en un centro comercial y arrollar en su huida a dos agentes de seguridad. Y segundo por bobo, estando en libertad condicional, a la espera de que se resuelvan los recursos presentados contra la sentencia que le condena a 9 años de cárcel tiene la brillantísima idea de ir a robar unas gafas que valen 200 €. Lo dicho, muy muy listo este Ángel Boza no es.