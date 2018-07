Antonio Herráiz: "Si fuera por el PSOE, se echaría la pancarta al hombro y se pondría al volante de los taxis"

Las 8, las 7 en Canarias:

Y yo me pregunto, ¿puede haber una sintonía más elegante que está? Bueno, buenos días, les está hablando Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE '. Es el último lunes del mes de julio, agosto está llamando a la puerta y dice que el verano entra en su plenitud en el sur, en el Levante e, incluso, en el centro de la península. Dirán que si lo de hasta ahora no era verano.

Lo que se anuncia es la primera gran ola de calor de este 2018. Va a entrar con fuerza a partir del miércoles. Hoy el ascenso de temperaturas se va a notar ya en el Cantábrico. Eso sí, se aproxima un frente Atlántico que traerá algunas lluvias al noroeste de Galicia y también Asturias. Las temperaturas van a superar los 35 grados en el sur y también en el centro, en puntos como Madrid y Toledo. Mucho calor también en Aragón. Si hoy estás en Zaragoza, se esperan máximas de 38 grados.

Hoy coger un taxi en Barcelona va a ser misión complicada. También en Madrid y en grandes capitales como Valencia o Sevilla. Es una huelga indefinida con la que amenazan parar centros neurálgicos de transporte si el Gobierno no atiende sus demandas. Hoy mismo, lunes, Fomento recibe a los representantes de los taxistas que se plantean, y se plantan ante los vehículos de transporte con conductor, esos famosos VTC operados por Uber y por Cabifay.

La protesta se inició en Barcelona, enseguida la secundaron en Madrid y la mecha, como decimos, ha prendido numerosas capitales como Valencia, como Alicante o Sevilla. Hasta Nueva York ha llegado los ecos de lo que está pasando en España. El problema no es nuevo. Las plataformas de VTC hace años que están operando y expandiéndose, pero los taxistas han dicho que hasta aquí. Y lo hacen, no sé si ustedes creen en las casualidades, coincidiendo con la debilidad del inquilino de la Moncloa.

¿Qué es lo que piden? Bueno, aquí hay varios frentes abiertos. Es una batalla sin cuartel en la que los taxistas han puesto su objetivo en Uber y Cabify. En primer lugar, quieren que se cumpla lo firmado en 2015. Ahí se estableció que se puede conceder una licencia privada por cada 30 de taxi. Y desde las asociaciones de taxistas aseguran que todo esto no se está cumpliendo.

Y luego hay una exigencia que va unida a esta primera y que quieren que se le dé el visto bueno este mismo viernes en la reunión del Consejo de Ministros. O se aprueba una licencia urbana o la huelga será indefinida.

¿Qué supone esto? Pues que las administraciones más próximas puedan legislar cómo operan Uber y Cabify en sus ciudades. Creen que de esta manera, creen los taxistas que así se controlaría mejor el problema y que se podría cumplir la norma de una licencia por cada 30 de taxi. La situación no es nada fácil.

Hoy ya decimos que el Gobierno se va a sentar con los taxistas y mañana con los responsables de Uber y de Cabify. A las puertas de agosto, en el período de mayor flujo de turistas en las grandes capitales, hoy coger un taxi va a ser difícil, pero es que hay puntos neurálgicos que van a quedar colapsados. En Barcelona, la Gran Vía y el Paseo de Gracia sin ir más lejos. Y si de la reunión de hoy no salen satisfechos, los taxistas amenazan con cortar el puerto e, incluso, el paso de la frontera.

Primer gran problema para el Gobierno sobre la mesa o peor, en la calle, porque en la oposición, el Ejecutivo, el PSOE estaría con los taxistas, se echaría la pancarta el hombro, se pondrían si hiciera falta al volante, pero claro, ahora en el Gobierno hay que solucionar este asunto.

Los taxistas también, por otro lado, han de hilar fino porque si siguen produciéndose incidentes violentos, si siguen saboteando vehículos VTC, incluso con clientes dentro, su imagen de los taxistas va a salir muy, muy deteriorada de este conflicto. Y aunque sea unos pocos, los afectados, en definitiva, son el conjunto, son la mayoría pacíficos, son la mayoría profesionales, pero ahí quedan esos incidentes.

Desde la patronal que agrupa a Uber y Cabify, su presidente, que es Eduardo Martín, pide también una solución y carga contra los taxistas.

Al margen de los taxis, el otro gran problema al que se enfrenta el Gobierno es la crisis migratoria. Porque sí, sí, hay crisis migratoria aunque nos intenten vender que no y que está todo bajo control. Solo la semana pasada han llegado a las costas españolas 3.200 inmigrantes en más de 200 pateras. Estamos terminando julio.

La llegada de inmigrantes de forma irregular supera con creces a los que lo hicieron en todo 2017. Como es un tema muy sensible, cualquiera que ponga un pero se le tilda de xenófobo, incluso de racista. Y es lo menos qué le han dicho a Pablo Casado, al nuevo presidente del Partido Popular, por decir esto.

Y viendo las imágenes de los subsaharianos avasallando los guardias civiles en Ceuta y tirándoles cal viva, pues igual hay que tomarse el problema más en serio y no solo vendiendo que vas a quitar las concertinas y que recibes a los inmigrantes con los brazos abiertos. Porque eso no impide que después haya que rescatar a una persona que se está ahogando en alta mar.

Además de los taxis, además del problema de la inmigración, el Gobierno se tiene que recuperar del varapalo sufrido en el Congreso y que va a impedir una nueva senda de gasto. Ya veremos si también impide nuevos presupuestos para el año 2019. En este asunto, en las cuestiones del gasto, Pedro Sánchez ha entrado en un bucle con una salida más que complicada. Ha sido el primer aviso de los de Podemos pero, sobre todo, de los independentistas catalanes. Van a escuchar que algún miembro del Gobierno trata de sacar todavía la cabeza, incluso el propio presidente Sánchez aseguraba que van a aguantar hasta el 2020, pero la verdad de todo esto es que van a depender de lo que quiera Puigdemont, de lo que quiera Quim Torra y de lo que quieran el resto de los líderes separatistas.

Lo decía el expresidente este mismo fin de semana en una nueva “performance” en Bélgica. Es una advertencia de Puigdemont en tono de amenaza: o Sánchez pasa de los gestos a los hechos o el periodo de gracia se acaba.

De momento esta semana se va a celebrar esa comisión bilateral Generalitat-Estado, se llama así en una denominación muy del gusto de los independentistas, nosotros nos quedamos con Generalitat-Gobierno o Generalitat-Moncloa. De momento, los separatistas ya han conseguido colar el tema de los presos y también esa quimera del referéndum.

Atentos a lo que decía en 'La Vanguardia' la ministra de Política Territorial, que es Meritxell Batet, aunque sea con condiciones, aunque sea con todo el consenso que se quiera. Batet asume ya una de las peticiones de los separatistas.

Y a esta hora, a las 8 y 8 minutos de la mañana, no se me va de la cabeza una niña. Es una bebé de tan solo 11 meses. No conocemos ni su nombre ni tampoco su cara. Vive en una urbanización de un pueblo de Guadalajara que pertenece al municipio de Torrejón del Rey. Está justo en el límite con la Comunidad de Madrid. Con 11 meses, la niña, pues estará a punto, digo yo, de dar sus primeros pasos. Sus padres acudieron al servicio de emergencias cuando detectaron que no se despertaba. En el Centro de Salud de El Casar, que es el pueblo vecino, saltó la primera alarma.

El diagnóstico inicial apuntaba a una intoxicación por cannabis y por cocaína. Sí, has escuchado bien, cannabis y cocaína. La niña de, como decimos 11 meses, fue trasladada a urgencias, al Hospital de Guadalajara capital, y allí se confirmó el diagnóstico. Sufría una fuerte intoxicación a causa de sustancias estupefacientes. De momento, la Fiscalía ha retirado la custodia de los padres y ahora la Guardia Civil va a tener que determinar si ha habido intencionalidad o si se trata de una dejación de funciones.