Fernando de Haro: "¿Por qué algunos políticos se empeñan en crear un país divido?"

Muy buenas tardes a la gente, gente. A la gente que está en el chiringuito, volviendo de la playa o el río, a la gente que no tiene vacaciones, gente que se frota los ojos y que no se cree lo que ve. Apuramos vacaciones, hacemos planes para el curso que viene, cenamos en familia, cenamos con los compañeros de trabajo... Y en esas reuniones seguro que hay quien es más de centro, más centro-derecha o más de centro izquierda. Buena parte, una parte muy importante de los españoles, nos decimos gente de centro. Pero se defina como se defina un español en este momento, es difícil encontrar a alguien en el metro, en una cena o en la maquina de café de la empresa que se ande tirando a la cabeza capítulos de la historia de España. No sé si ustedes conocen a alguien. Yo, a pocos.

Hemos construido país, hemos levantado durante la crisis nuestra empresa, hemos ayudado a los miembros de nuestra familia que tenían dificultades, los abuelos han ayudado a los nietos, los nietos le han dado alegría a los abuelos... Somos un país que construye. Un país que sale adelante, un país real que está unido al menos en lo esencial. Pero cuando uno escucha al Gobierno y a algunos políticos tienen la sensación de que viven en otro país, en un país ficiticio. En un país donde la exhumación de los restos de Franco o la revisión de los juicios del dictador son cosas importantes. ¿Por que será que los políticos, algunos políticos, se empeñan en crear un país divido? ¿Por qué algunos políticos viven en un país dividido cuando la mayoría de nosotros estamos en un país unido, que construye, trabaja y que sale adelante?