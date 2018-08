Víctima del accidente: "Sacamos gente muy grave de ahí abajo"

La pasada medianoche se desplomó un pantalán de madera en el recinto del festival O Marisquiño (Vigo) durante la actuación del rapero mallorquín Rels B, lo que provocó que decenas de personas cayesen desde una altura considerable e incluso terminasen en el mar. Actualmente hay más de 300 heridos, entre ellos, hasta cinco en estado grave.

La tensión de las personas caídas al agua y de otras corriendo hizo, además, que fuesen numerosos los efectos personales que quedaron esparcidos por el suelo, en su mayor parte teléfonos móviles y bolsos. En la jornada dominical el resto de actuaciones de este certamen de deporte y música urbana han sido suspendidas. Una de las víctimas, Jorge, ha relatado su experiencia en 'Mediodía COPE': "Yo por suerte caí bien, caí de pie. pude salir con calma y ayudar".

Ha reconocido, además, que en un principio quedó atrapado, pero que según conseguía salir la gente escalando la parte que se había derrumbado, podía salir él y ayudar. Según Jorge, "hubo mucha gente con ataques de pánico", pero le sorprendió bastante la organización que se mantuvo entre los asistentes. La víctima ha confirmado que "sacaron gente muy mal de ahí abajo" porque no tuvieron la misma suerte que él y les cayó mucha gente encima: "gente sangrando, gente inconsciente, un susto muy grande".

Por otro parte, José Domínguez, un testigo del accidente ha contado su experiencia: "Empezó a llegar gente, y tras la primera canción, lo que se vio es que una carpa caía, pero fue la plataforma lo que cayó". José Domínguez ha reconocido que "hasta que vieron al primer evacuado sangrando, la gente no reaccionó". Los asistentes al festival O Marisquiño quedaron paralizados hasta que se percataron de que no había caido una carpa, sino la plataforma, a partir de ahí, "la gente se avanzó a correr".

Según José Domínguez "la infraestructrua no es un lugar para hacer un concierto, no es un sitio para meter a 300 personas", además, ha admitido, que ya se había informado de las irregulares condiciones del paseo marítimo: "la semana pasada se había informado de que ese lugar no estaba en condiciones, que había tablas de madera elevadas y que no iba a soportar a la gente". El testigo del accidente ha explicado que en las labores de rescate no solo ayudaron los bomberos, también los asistentes e incluso los propios damnificados por el suceso.