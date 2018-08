Un vecino de las "superabuelas" que plantaron cara a su atracador: "Son unas heroínas"

Elvira y Tina son vecinas y amigas de toda la vida, y desde ayer son las "superabuelas de Bilbao". Tienen 95 y 72 años respectivamente y han saltado a la fama tras enfrentarse a un atracador en la misma puerta de su casa. Lamentablemente no pudieron evitar que el asaltante huyera con el collar de una de ellas. El suceso ocurrió el pasado 14 de agosto, pero se ha conocido ahora tras hacerse público a través de las redes sociales un vídeo que grabó una cámara de seguridad. En 'Mediodía COPE' ha participado uno de los vecinos de estas "superabuelas", Óscar Velázquez.

Óscar ha comentado que "no esperaba que reaccionasen así, no pensaba que tuviesen tanto coraje". Su vecino no ha dudado en afirmar que las admira por su valor, ya que "se cuidan la una a la otra". El vecino ha comentado también que se asustó cuando se enteró de lo que había pasado, pero que por lo que ha podido saber "ellas están muy bien". Aunque pasó el 14 de agosto, él no se enteró hasta ayer, cuando su compañera de piso lo vio en la televisión y se lo comentó. Para terminar, Óscar ha comentado que Elvira y Tina "son unas heroínas". Este vecino no sabe cómo actuaría si le hubiese pasado a él, ya que "por muchas cosas que pueda decir ahora, hay que ver cómo le atacan los nervios a cada uno".

Óscar ha comentado que ahora los vecinos tienen "un poco de miedo", ya que el agresor fue capaz de atravesar las dos puertas del portal. También ha informado que es muy raro que pasen cosas así, y que él nunca ha tenido ese problema. Según Óscar, el único problema que ha tenido fue cuando le robaron el móvil, pero no le ha pasado nada más.