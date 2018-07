Un vecino afectado por la explosión de una nave de pirotécnia en Tui: "Si esto deja de ser noticia se olvidarán de nosotros"

Hoy se cumplen dos meses de la explosión en una nave clandestina de pirotecnia en Tui, Pontevedra. La gran columna de humo se pudo ver a 10 kilómetros de distancia. Como consecuencia de esta explosión, murió un matrimonio marroquí , hubo 37 heridos, 24 casas fueron destruidas, y hubo casi 700 afectados. El dueño fue detenido y acusado de doble homicidio involuntario. Hace dos meses uno de los vecinos, Francisco López, describió el lugar como un sitio de guerra, hoy ha vuelto a participar en 'Mediodía COPE' para comentar cómo está la situación dos meses después.

Tras dos meses, este vecino ha confirmado que "ya empieza a haber cambios". Según Francisco "la zona cero está inaccesible", ya han limpiado el amianto, pero no se sabe cuando comenzarán con el desescombro. A pesar de que la zona cero está vallada hay quien ha podido pasar, y quienes lo han hecho vuelven "con la boca abierta". Una zona que recuerda verla ese día "en llamas y en destrucción total".

En el caso de su casa, cuando llegó estaban las puertas y las ventanas por el aire, y afirma que "el panorama era terrible". Por suerte, afirma, el ayuntamiento contrató una empresa que se encargó de quitar el amianto de las casas rápidamente y todos los vecinos han podido volver a sus casas, menos los que tenían las casas en la zona cero.

En cuanto a las ayudas prometidas, Francisco ha confirmado que les prometieron arreglar los daños, pero "aún no han podido empezar", porque, según afirma les están "mareando con el papeleo". Para terminar, Francisco ha pedido que esto no deje de ser noticia, porque entonces se olvidarán de ellos, y no se lo merecen "porque nadie lo buscó".