Una de las víctimas del atentado en Las Ramblas: "Me siento muy abandonado"

Hoy se cumplen once meses de los atentados de Barcelona y Cambrils. 14 personas fallecieron en el atropello masivo de Las Ramblas, una en Cambrils y otra perdió la vida en Esplugues de Llobregat cuando Younes Abouyaaqoub, el autor material del atentado de Las Ramblas, le apuñaló para robarle el coche y darse a la fuga. A esas 16 muertes hay que sumarle los más de 120 heridos que, en total, hubo en ese día. 'Mediodía COPE' ha podido hablar este martes con Carlos, un colombiano de 38 años que llevaba año y medio en España esa tarde del 17 de agosto.

Carlos bajaba por Las Ramblas cuando escuchó los gritos de la gente, sin saber lo que estaba pasando. Según el colombiano "el bullicio era bastante común en Las Ramblas", pero cuando vio gente corriendo se dio la vuelta para ver lo que estaba pasando. Fue entonces cuando distinguió a la furgoneta arrollando a la gente que se cruzaba por su camino, algo que describe como "cuando uno juega a los bolos, que escucha el impacto". En ese momento se tiro a uno de los kioscos que tenía al lado, con la mala suerte que la furgoneta lo golpeó y se le vino encima parte de la estructura, lo que le provocó una fractura en el codo y una tendinitis.

Lo que vio Carlos en ese momento fue "terror, personas heridas y casi agonizando y personas muertas", algo que resume como "un caos". Lo primero que asegura que se le vino a la mente fueron sus dos hijas y la idea de que "no las iba a volver a ver".

Once meses después, Carlos asegura que se siente "muy abandonado". Aquella tarde le atendió un médico y "una especie de servicio de atención personalizado" le estuvio llamando durante los dos o tres meses siguientes. Desde entonces, nada. Ya no le ofrecen tratamiento por la fractura del brazo y tiene que acudir a un psiquiatra cada 15 días. Además, asegura que tiene que tomar medicación todas las noches "para poder dormir y no tener pesadillas".

Para terminar, ha querido dejar un mensaje a la audiencia de COPE. Quiere que la gente no se olvide que hace casi un año que se ha dado "una de las peores tragedias en Barcelona" y pide que "a pesar de las cuestiones políticas" la gente no se olvide de lo que ha ocurrido y de las víctimas.