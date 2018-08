La tierna historia de la abuela que puede leer su agenda telefónica gracias a los dibujos de su nieto

Encarna tiene 74 años y no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Puede leer su agenda telefónica de contactos gracias a los dibujos que le hace su nieto Pedro desde hace veinte años. Este hecho se ha viralizado después de que Pedro lo compartiese a través de Twitter, ya lleva 100.000 'me gusta'. En 'Mediodía COPE' hemos hablado con ellos para que cuenten su historia, ya que aseguran que Encarna "se está haciendo famosa y la llaman más que nunca"

La agenda de teléfonos de mi abuela. Una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más. Porque ella no sabe leer pero entiende perfectamente mis dibujos. Nos lo pasamos en grande actualizando la agenda ❤️ pic.twitter.com/yXtmaqCSc5 — Pedro J. Ortega �� (@Pedro_Orteg) 3 de agosto de 2018

Encarna ha reconocido que todo comenzó cuando Pedro le recomendó comprarse un teléfono. Ella que no sabe leer, pero sí conoce los números, le comentó que ya que él era estudiante que le "pusiese tres libritos" al lado de su número, para así poder distinguir cuál era su número. Así fueron avanzando por los diferentes contactos de la agenda haciendo dibujos que pudiese relacionar con la persona, por ejemplo, la peluquera tiene un peine y un cepillo.

Pedro ha comentado que es el único que puede actualizar la agenda. Si le dan algún número nuevo a su abuela alguno de los familiares lo anota en una hoja aparte, pero el único que puede actualizar esta agenda, que ya va por 71 contactos, es él. Pedro aprovecha cuando está en vacaciones para visitar a su abuela, y es entonces cuando actualizan la agenda. Además, los dibujos que acompañan al teléfono no cambian para que Encarna no se haga un lío, es por eso que el hermano de Pedro sigue con el mismo dibujo "aunque no le gusta".