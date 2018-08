Nuria, víctima de Cambrils: "A mi pareja le cortaron las cuerdas vocales y la lengua"

Nuria Figueras vivió en primera persona junto con su pareja Rubén los atentados de Cambrils. “Fuimos a cenar ese día más tarde lo habitual al Club Náutico. Nada más salir nos encontramos con que el coche de los terroristas se había estampado contra el mismo edificio. Empezamos a oír disparos, entonces Rubén fue agredido en la cara, le cortaron la lengua, las cuerdas vocales y las amígdalas”, relata aún conmocionada en 'Mediodía COPE'.

Afortunadamente Nuria no sufrió ninguna herida "física", pero reconoce que desde aquel día su vida ha sido un verdadero “periplo”.

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'MEDIODÍA COPE'

Por un lado explica, su pareja se ha quedado con no pocas secuelas. “Parpadea la mitad de lo normal en un ojo, tiene el músculo risorio roto, en el labio superior parece que le ha dado un ictus y ha perdido el sabor de las cosas”.

Pero eso no es todo. Nuria y Rubén también se sienten olvidados. “Este año ha sido muy duro porque hemos estado solos, no ha habido acompañamiento por parte de las instituciones. Nos han enviado toda la documentación pero no nos han indicado los pasos a seguir”, lamenta.

En este sentido, señala “me estoy preparando porque en una semana se volverán a olvidar de nosotros ¿Quién se acordó de los atentados del 11-M pasado un mes? En cierta manera quizás forme parte del seguir viviendo. Lo entiendo de los ciudadanos, pero no de las instituciones”.

Muchas de las víctimas de los atantados del 17 de agosto de 2017 no han sido capaces de regresar a la zona cero hasta hoy. No es el caso de Rubén y de Nuria. “Estuvimos el sábado pasado. Fue una montaña rusa de emociones, llantos, risas , hubo de todo”.

Por otro lado, en su opinión, los actos de conmemoración de los atentados de este viernes “se están politizando”. “No se han puesto en contacto con nosotros pero ha habido carreras para la foto”, ha concluido.