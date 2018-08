Los comerciantes de Madrid: "Carmena no ha aceptado ninguna de nuestras propuestas contra el top-manta"

El “top manta” se ha convertido en las últimas semanas en uno de los mayores problemas para los comerciantes de las ciudades. La venta ilegal ha ocupado, sobre todo, las principales calles de las grandes ciudades. Pasear por la Gran Vía de Madrid o por el Paseo de Gracia en Barcelona se ha convertido en un ejercicio de equilibrio a la hora de esquivar los productos de imitación que ponen a la venta de forma ilegal y que compiten con los negocios de toda la vida.

No solo es un problema para los comerciantes: la semana pasada, un mantero de Barcelona agredió a un turista norteamericano en la plaza de Cataluña. Un episodio parecido ocurrió en el barrio de El Raval, de la capital catalana. Otra de las últimas imágenes que tenemos en la mente son los sucesos ocurridos en el madrileño barrio de Lavapiés a raíz de la muerte, el pasado mes de marzo, de un mantero senegalés – por un paro cardíaco- durante un control policial contra el top manta en el castizo barrio madrileño.

Pero la polémica ha continuado este fin de semana por el pregón de un mantero durante las fiestas de San Lorenzo de este año. Allí, junto a la actriz Rossy de Palma que ha hecho también de pregonera en las fiestas de Lavapiés, el representante del auto llamado “Sindicato de Manteros” criticaron a la policía y a las fuerzas de seguridad con la presencia de representantes del ayuntamiento de la capital. En Barcelona han exigido la dimisión de Ada Colau por el descontrol en las calles de la capital catalana relacionada por su mala gestión del “top manta”. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su nueva estrategia para luchar contra la venta ambulante ilegal, ha ordenado que la Policía solo actúe contra manteros si no hay riesgo de seguridad.

Precisamente, para hablar sobre esta proliferación de manteros en alguna de nuestras ciudades, en 'Mediodía COPE' hemos hablamos con José Manuel Fernández, coordinador de la Mesa de Comercio de Madrid Foro Empresarial. Fernádez ve extraño que los manteros tengan un sindicato cuando realización una actividad ilegal y critica que el Ayuntamiento haya elegido a uno de sus representantes para realizar un pregón. "Hay un claro agravio comparativo con respecto a los comercios de Madrid, que llevan años trabajando al servicio del ciudadano y que nunca han tenido la oportunidad de hacer un pregón", ha explicado.

El coordinador asegura que se han reunido varias veces con el ayuntamiento para encontrar una solución, pero no les han escuchado hasta el momento. "No han aceptado ninguna de nuestras propuestas. Queremos colaborar en su regularización y que puedan encontrar puestos en la hostelería y los comercios. Queremos también que se condene con prisión a los que tengan en sus casas el material que después se vende en la calle y no entendemos que la Policía no pueda actuar contra los manteros en las calles".

José Manuel Fernández estima las pérdidas anuales por esta actividad ilegal en unos 7.000 millones y recuerda que la práctica del top-manta supone que el Estado pierda ingresos para pagar el Estado del bienestar o las pensiones. "Hay que transmitir a la gente los perjuicios que supone comprar en el top-manta. Tal vez así podamos acabar con este problema", ha concluido.