En muchas ocasiones las noticias parecen un milagro. Pero, en realidad, son fruto del trabajo, la investigación y la capacidad de muchas personas. Precisamente, un equipo médico del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona ha conseguido realizar un trasplante hepático por el método denominado 'split', que consiste en la división de un mismo hígado para ser trasplantado de forma simúltanea a dos personas. Esta operación ha posibilitado que dos niñas, Naroa y Roma, de 13 años y 8 meses respectivamente, puedan, por fin, mantener una vida normal.

Vanessa Martín, madre de Roma, ha reconocido en 'Mediodía COPE' que el cambio es "bestial e increible", que "ya no tiene esos ojos amarillos y esa piel tan amarilla". Para Vanessa el momento de volver a tenerla en sus brazos le ha recordado al día en el que nació Naroa y admite que está "muy emocionada" porque para ella fue como si volviera a nacer. Sin embargo, no olvida tampoco aquel fatídico momento en el que le anunciaban que su hija tenía un enfermedad irreversible: "El único apoyo que tienes es el del doctor porque es el que sabes que le va a salvar la vida a la niña".

Un doctor, Jesús Quintero, médico del equipo que ha realizado la operación, que también ha estado en 'Mediodía COPE' para explicar la complejidad de la operación y la necesidad e importancia de los donantes: "La opción que tenía Roma era el trasplante. Era la opción que podía reestablecer la función hepática". Jesús Quintero ha reconocido que el trasplante tiene una "grandísima complejidad" porque el donante no era de la comunidad autónoma y, por lo tanto, los médicos tienen que preparar hasta tres equipos tanto para la recepción del hígado como para la extracción y el trasplante con las dos niñas de forma simultánea.

Vanessa tiene guardado en su memoria el momento en el que le anuncian que hay un donante: "No me olvidaré, jamás, en la vida, cuando Jesús me dice que hay un donante para Roma. Tengo la imagen grabada de mi madre dando las gracias a todo el mundo". Pero, inevitablemente, ella se acordaba de "ese héroe (donante) que le dio la vida" a su hija. Vanessa reconoce que "no te quitas a esa familia de la cabeza" porque, al fin y al cabo, no solo han cambiado la vida de tu hija, sino la de tu familia al completo porque "se pasa muy mal". La madre admite que en cuanto pueda se lo contará todo, "desde que le detectaron su síndrome hasta lo que hemos luchado".

El médico, por su parte, ha confirmado que Naroa también está "estupenda" y, sobre todo, ha insistido en el mensaje de que ellos no son los héroes: "Los médicos son importantes, pero no indispensable. El único indispensable es el donante. Son para nosotros verdaderos héroes y les admiramos profundamente". Además, Vanessa ha querido exteriorizar sus sentimientos porque lo único que puede expresar es su gratitud:"Solo me sale la palabra gracias".