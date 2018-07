El conductor de VTC agredido por los taxistas: "Me gritaron insultos racistas y me apalearon"

Este jueves se está celebrando la segunda jornada de la huelga de taxis en Barcelona. Ayer, a las 6 de la mañana comenzaba la jornada de parones que se prolongó durante todo el día, que hoy continúa y que seguirá hasta las seis de la mañana del viernes. Una manifestación que fue seguida por el 100% de los taxistas y a la que se unieron conductores de toda España. Una huelga en protesta contra la suspensión cautelar del reglamento que pretendía reducir a la mitad las 800 licencias VTC presentes en Barcelona. Al término de la manifestación, las agresiones de unos grupos violentos tiñeron de negro una protesta que hasta el momento era pacífica. Unas agresiones a un coche VTC ocupado por una familia francesa con una niña dentro.

Según se puede ver en un vídeo filtrado a través de las redes sociales, un grupo se acerca a un coche con licencia VTC, que en ese momento estaba ocupado por una familia francesa con una niña. Abdelillah, el conductor de ese coche, intenta detener a uno de los agresores advirtiéndole de que “hay una niña”... pero sin éxito. En pocos segundos, una decena de hombres se unen a la agresión pintando y pegando patadas al coche, golpeando los cristales, rompiendo los retrovisores, e incluso uno de ellos aplasta al padre cuando abre la puerta para recriminarles su actitud.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Abdelillah sigue asustado horas después del incidente. En una entrevista en 'Mediodía COPE', el conductor asegura que vivió la situación "con mucha presión, nervios y preocupación por la niña que estaba en el coche". "La familia que llevaba en el interior del vehículo estaba asustada. Cuando comenzaron a golpear el coche, salieron y no les he vuelto a ver", ha asegurado. Abdelillah tuvo peor suerte: según su versión, le obligaron a bajar del coche y le propinaron golpes y patadas. Además, asegura que le dedicaron insultos racistas.

El incidente ha afectado mucho a Abdelillah. "No he dormido en toda la noche. Estoy con la muleta y cojeo un poco. Hago todo lo posible para dar la cara contra estos actos". Sin embargo, el conductor de VTC asegura que seguirá trabajando "sin tirar la toalla". "Tengo unos jefes encantados y unos compañeros muy buenos que me han apoyado en todo el momento. Lucharé por mi trozo de pan hasta la muerte", ha concluido.