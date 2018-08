Cofradía de Pescadores de Llanes sobre el concejal asesinado: "Estamos conmocionados"

La Guardia Civil ha empezado ya a tomar declaración al entorno cercano del concejal de IU en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines, de 52 años, cuyo cadáver fue encontrado este jueves junto a su casa de Llanes de Pría.

Javier como cada mañana tenía previsto salir a faenar con su barco. Era puntual pero este jueves se retrasaba.

Poco más tarde era encontrado muerto a pocos metros de su casa y de su furgoneta con varios golpes en la cabeza, uno de ellos, en la nuca. Aunque en un primer momento se barajó con que podría haber muerto de un infarto y haberse golpeado, las heridas que presentaba no parecían compatibles con las de una caída. La autopsia practicada horas más tarde confirmaba que Javier había sido asesinado.

“Me enteré de la noticia por COPE Ribadesella. Me llamaron sobre 10 de la mañana y me dijeron que había aparecido muerto, me quedé parado. En la Cofradía estamos conmocionados y más por la forma que parece que ha sido”, relata en 'Mediodía COPE' Ángel Batalla, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Llanes que le conoce desde que empezó en la mar. “Compartimos muchos momentos, todos somos compañeros”.

Ángel Batalla reconoce que no había visto nada raro en los últimos días. “Es concejal del ayuntamiento, puede haber alguna polémica política, pero no creo que llegue al punto de pasar algo tan desgraciado”.

Recuerda que Javier “era un gran trabajador de la mar, un luchador que no dejó la mar por la política, lo que le honra”

El patrón asegura que aún no he hablado con la familia del edil. “Es un drama y cuanto menos se les moleste mejor”

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el informe preliminar de la autopsia "confirma la muerte violenta" del concejal por lo que continúan las investigaciones y diligencias abiertas que puedan "llevar a la localización del autor o autores de la muerte" del edil.