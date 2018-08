Los 87 inmigrantes que se encontraban a bordo del buque Open Arms ya se encuentran en Algeciras tras la negativa de Italia y Malta de aceptar la llegada del buque a sus puertos. Este es el cuarto barco con inmigrantes que llega a España desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Para hablar de esta llegada ha hablado en 'Mediodía COPE' el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

Sobre el estado de salud de los inmigrantes, Landaluce ha confirmado "están teniendo suerte" y todos los inmigrantes que están llegando este año suelen llegar en buenas condiciones físicas, y rara vez, salvo que tengan mala mar, suelen llegar mal. Aunque ha recordado que "cruzar el estrecho es jugarse la vida, incluso con buena mar".

En cuanto a la decisión de Algeciras como puerto para desembarcar, y no Mallorca o Valencia, cómo había pedido el buque, el alcalde se ha quejado de que "no debe ser el único puerto". Además, ha remarcado que "el problema de los proyectos de inmigración es que te enteras por la prensa". Y ha asegurado que "no debemos enterarnos por la prensa de cuáles son los proyectos cuando te afecta a la ciudad o te puede afectar". El alcalde ha remarcado que la ciudad ha colaborado "de forma decidida y generosa", junto con todas las ONGs y los bancos de alimentos.

Landaluce ha informado que el centro de acogida de Algeciras tiene una capacidad de unas 550 personas, y ayer les llegaron 500 personas y en este barco casi 100. "Nosotros hemos tenido un Aquarius casi diario, nos llegan 1500 personas cada fin de semana", ha comentado el alcalde de Algeciras. Por todo esto ha comentado que al no recibir información de los planes del Gobierno no sabe si debe tener el polideportivo preparado o si los voluntarios deben estar atentos, y esta "falta de información produce desinformación e inseguridad".

Los ayuntamientos de la zona han sido "ONGs desinteresadas que se han puesto a disposición de la administración del Estado", ha comentado Landaluce, que, además, ha comentado que querría saber "qué va a pasar con los menores que quedan en manos de la Junta de Andalucía". Según ha comentado el alcalde de Algeciras, "se está produciendo algo que nunca se había visto", ya que llegan 100 menores desacompañados al día, y asegura que "las mafias juegan con nosotros a lo que quieren".

Para terminar, ha recordado que "Algeciras es un gran puerto, pero no debería ser el único para la entrada de inmigrantes". Además ha pedido que exista un plan estratégico para saber qué va a pasar con los inmigrantes cuando quedan libres a las 72 horas. Y ha destacado en que hay muchos organismos para ayudar, "hasta los del Real Club Naútico, que hicieron una comida para los que quedaron liberados tras ser documentos".