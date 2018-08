Afectada española por el seísmo de Indonesia: "La gente lo ha perdido todo"

Un terremoto de magnitud 7 sacudió durante el pasado domingo el norte de la isla de Lombok, en el centro de Indonesia. Según las autoridades el seísmo ha dejado 91 muertos y más de 200 heridos. Además de provocar la evacuación de miles de personas de sus casas. Tras el terremoto se alertó a la población de un posible tsunami que provocó enormes desplazamientos hacia zonas de mucha altura. Sin embargo, las autoridades de Indonesia ya han confirmado que ya no existe peligro por el tsunami.

Aunque, por el momento, no hay ningún español entre los fallecidos o heridos, la embajada española en Indonesia ha confirmado que hay cerca de 200 ciudadanos de nacionaldiad española en las zonas de salida del país (puerto y aeropuerto) para conseguir ser evacuados. Entre ellos se encuentra Itziar, un mujer española que trabajaba allí y que ha sufrido las consecuencias del seísmo: "Pasamos mucho miedo. Está colapsado el puerto, todo el mundo está metido en los barcos, en el puerto hoy había pánico".

Ha reconocido además que no ha recibido ninguna información por parte de las autoridades de Indonesia y que no existe forma de comunicarse en estos momentos: "No entiendo como han podido salir de sus casas según las he visto hoy". Asimismo, Itziar ha confirmado que las casas están bastante mal y que ni siquiera tienen electricidad. Sin embargo, para Itziar la máxima preocupación de los ciudadanos de Indonesia es la alerta de tsunami, porque según ella, "esta gente ya lo ha perdido todo".

Itziar ha aclarado que tiene un vuelo para salir del país mañana, pero que ahora mismo no sabe si podrá realizar ese viaje porque el aeropuerto está colapsado y tampoco tiene la vía por la que mantener una comunicación.