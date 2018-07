Abogado experto en transporte aéreo: "Los afectados tienen derecho a una compensación y a transporte alternativo"

El primer día de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair transcurre sin incidencias importantes y con ofertas de reubicaciones y reembolsos por parte de la aerolínea irlandesa a los clientes afectados. Sin embargo, varios vuelos han sido cancelados a primera hora del día sin previo aviso. Por tanto, España es el país más afectado por los paros con más de 400 vuelos anulados y con unas 75.000 personas sin la posibilidad de viajar en el avión que tenían contratado.

Hortensio Santos, abogado experto en transporte aéreo y derechos de los consumidores, nos ha contado en Mediodía Cope la fórmula que deben seguir los clientes afectados por la huelga para encontrar una solución: "La compañía aérea lo que tiene que hacer es proporcionar un transporte alternativo que satisfaga el interés del cliente, o en su caso, la devolución del billete comprado". Además, ha confirmado que si no ofrecen una alternativa que llegue a destino con una diferencia horaria máxima de dos horas, el cliente debe ser compensado de manera económica.

Ha reconocido, además, que la compensación y los derechos son los mismos si el plazo en el que se ha notificado la cancelación es menor de 15 días, es deicr, que no cambia si el cliente se entera de la anulación en el mismo moemnto en el que iba a efectuar el viaje: "La compañía aérea tiene obligación de dar contestación a las reclamaciones que se les haga en un plazo de 30 días". Para llevar a cabo dichas reclamaciones, Hortensio Santos ha indicado que los afectados deberán hacerlo a través de una hoja de reclamaciones en el mostrador del hospital o del gestor de la porpia aerolínea. No obstante, si la empresa no responde en el plazo indicado, el cliente deberá dirigirse a los portales de atención al cosumidor o denunciar a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), aunque, en el último caso, podrá abrir la vía judicial.