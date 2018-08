Carla Suárez pasa a segunda ronda; Dimitrov elimina a Verdasco

El búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeza de serie, eliminó al español Fernando Verdasco, al que se impuso en la segunda ronda del torneo Masters 1000 de Toronto (Canadá), puntuable para el circuito ATP.

El partido estuvo detenido bastante tiempo en medio del tercer set (4-4) por culpa de la lluvia y, tras la reanudación, se llegó a un 'tie-break', que resultó en la victoria del jugador de Haskovo por 4-6, 6-2 y 7-6 (5), y el pase a los octavos de final tras 2 horas y 34 minutos de juego. Dimitrov se medirá al ganador del encuentro entre los croatas Borna Coric y Marin Cilic, sexto preclasificado.

En primera ronda, el serbio Novak Djokovic, noveno cabeza de serie, derrotó en dos mangas al bosnio Mirza Basic, que había entrado en el cuadro principal en lugar del surcoreano Hyeon Chung, lesionado en la espalda y no le puso las cosas fáciles a su rival.

Finalmente Djokovic, número 10 del mundo, se impuso por 6-3 y 7-6 (3) en hora y media de juego, y ahora jugará contra el canadiense Peter Polansky, invitado por los organizadores y que el lunes batió en la primera ronda al australiano Matthew Ebden.

La checa Petra Kvitova y la alemana Julia Goerges, octava y décima favoritas, respectivamente, lograron su pase a octavos de final del torneo de tenis de Montreal (Canadá), puntuable para el circuito WTA.

Kvitova se impuso en solo dos sets a la estonia Anett Kontaveit, a la que ganó por 6-3 y 6-4, y se medirá en octavos de final con la vencedora del duelo entre la holandesa Kiki Bertens y la checa Karolina Pliskova.

Goerges empezó perdiendo la primera manga para después remontar y ganar a la checa Lucie Safarova por 2-6, 6-4 y 6-3. Su rival en la siguiente ronda saldrá del enfrentamiento de segunda ronda entre la puertorriqueña Mónica Puig y la letona Anastasija Sevastova.

Además, la española Carla Suárez logró la clasificación a la segunda ronda, tras derrotar a la japonesa Naomi Osaka por 7-6 (2) y 6-2. Su próxima rival será la ucraniana Lesia Tsurenko.

La española Garbiñe Muguruza, número 7 del mundo, ha anunciado que no jugará el torneo por las mismas molestias en el brazo derecho que lo hicieron renunciar la semana pasada al de San José (Estados Unidos).

"Desafortunadamente, todavía me estoy recuperando de mi lesión en el brazo de la semana pasada. Hice todo lo que pude para intentar jugar aquí, pero desgraciadamente no estoy lista y necesito un poco más de tiempo. Lamento no poder jugar aquí y espero volver a Montreal en el futuro", explica Muguruza en una nota.

Garbiñe Muguruza tenía previsto reaparecer después de Wimbledon tras haberse retirado la semana pasada antes de San José. La ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017 no ha jugado partido alguno desde que perdió ante la belga Alison Van Uytvanck en la segunda ronda de Wimbledon.

Iba a debutar directamente en segunda ronda contra la letona Anastasija Sevastova en Montreal, torneo del que era la séptima cabeza de serie. Su plaza la ocupa la puertorriqueña, Monica Puig, actual campeona olímpica.