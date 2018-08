Una profesora del máster de Casado asegura que no recuerda "nada" del líder del PP

La profesora Alicia López de los Mozos ha manifestado este jueves ante la jueza del caso máster que no recuerda "nada" del presidente del PP, Pablo Casado, ni si asistió a clase, ni los expedientes de calificación ni absolutamente nada relacionado con la promoción de 2008-2009 de la Universidad Rey Juan carlos.

López de los Mozos ha declarado en calidad de investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. La profesora ha dicho que no le consta si el máster era presencial, que no recuerda si había que defender un trabajo o entregarlo y que no recuerda qué alumnos estaban ni sus asistencias. Sobre este aspecto, también ha señalado que no recuerda "nada" sobre la asistencia o no de Pablo Casado a dicho máster.

López de los Mozos fue la supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación, si bien en esta pieza separada su comparecencia se debe a que ella aprobó uno de los únicos cuatro trabajos que Casado asegura que entregó para obtener el título. Según las fuentes consultadas por COPE, su declaración ha aportado poco a la causa dado que se ha limitado a contestar con un "no recuerda" a prácticamente todas las cuestiones.