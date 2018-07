Según cuenta Carmen “es muy importante el estado de ánimo en los tratamientos, estar de buen humor. Yo voy a musicoterapia porque he visto mejora en los movimientos, en la forma de andar, el equilibrio...”. Pero la música no es la única terapia que mejora el ánimo y el equilibrio. También el baile, y en concreto el swing.

Esto lo sabe precisamente el realizador de cine Miguel Monteagudo que está preparando en estos momentos el corto, “¿Bailas, papá?”. Con él nos cuenta la historia de Joaquín, un enfermo de parkinson, que descubre este baile como una liberación de la enfermedad. Monteagudo explica que los efectos del swing no son solo físicos, sino también sociales: “es lúdico, te integra y hace que tengas un sentimiento de conexión con otra persona. Quería visibilizar eso, que bailas y el temblor desaparece, aunque no lo parezca”. Si todo va bien, podremos ver la cinta el próximo mes de noviembre.

Por su parte el actor que da vida a Joaquín es Luis Cayuela. Asegura que el papel está hecho para él: “Bailo swing desde hace años y tengo nociones de interpretación. Una compañera me lo propuso y yo encantado”. Sobre lo que le aporta trabajar con Monteagudo, Cayuela hace hincapié en que ha adquirido conocimiento sobre la enfermedad: “Cuando visitamos la Asociación Parkinson de Madrid, nos explicaron los síntomas de un enfermo y nos descubrió otro mundo. Conocimos a gente que nos cuenta qué sienten. La mayoría solo conoce los temblores”. Por último, resume el swing y su aportación a estos pacientes en una sola frase: “el swing no se habla, se baila”. No hace falta más.