La Policía alerta de una oleada de alunizajes en Madrid

La Policía Nacional investiga varios alunizajes y butrones que se han producido este lunes contra una sucursal bancaria en Hortaleza, así como en locales de los distritos de Usera y Vallecas.

Según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se ha producido un alunizaje en un banco de Hortaleza cuando los asaltantes han empotrado un vehículo en la entrada de la sucursal, ubicada en el número 353 de la calle López de Hoyos.

Los ladrones han sustraído dinero que había en las dependencias de la entidad, sin que se pueda precisar por el momento el importe del atraco. Posteriormente, han procedido a la huida en el vehículo de alta gama.

Mientras escapaban los atracadores han tenido un accidente en la M-40 y han dejado el coche abandonado en medio de la vía. Por el momento, no hay detenidos.

El atracador ha cogido lo que ha podido, ha salido de la sucursal y se ha montado en el coche donde le esperaba otro hombre para comenzar la huida. Según este testigo, al escuchar el impacto se sentó en una silla ante el ruido generado y posteriormente pudo salir por su propio pie en el momento de los hechos.

Los atracadores no se han dirigido a los clientes de la sucursal y no ha podido ver si el que ha entrado dentro del banco iba armado, solo ha asegurado que en la mano izquierda no llevaba nada, según ha relatado.

Esta madrugada también se ha producido un alunizaje en un establecimiento hostelero en la calle avenida de Córdoba, en el que los ladrones han huido también en un vehículo de alta gama.

Por otro lado, se ha acometido también un butrón en un establecimiento ubicado en Avenida de la Albufera. Se desconoce si los sucesos tienen algún tipo de conexión.