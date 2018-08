El optimista mensaje de Cristina Cifuentes en el aniversario de un día que le cambió la vida

Desde que Cristina Cifuentes dimitiera como presidenta de la Comunidad de Madrid acosada por su master en la Universidad Rey Juan Carlos y el supuesto robo de unas cremas hace ya varios años, la exlíder del PP madrileño se ha mantenido en un discretísimo segundo plano. Solo de manera muy puntual hemos conocido aspectos de su nueva vida alejada del foco mediático. Acudió a declarar ante el juez después de un aplazamiento por migrañas, dio su apoyo público a Casado para convertirse en el nuevo presidente del partido y anunció que retrasaría tres meses su regreso a la Complutente.

El 20 de agosto de 2013 fue un día que cambió su vida. Aquella tarde, sufrió un accidente de moto que le dejó trece fracturas, una vértebra aplastada, el pulmón derecho machacado y el corazón completamente traumatizado. "No podía hablar, ni moverme, ni explicar cómo me encontraba. Sentía cómo pasaban las horas sin distinguir el día de la noche. Fue terrible", aseguró hace un tiempo la presidenta. Estuvo al borde de la muerte, pero consiguió sobrevivir.

Por ello, este lunes Cifuentes ha decidido recordar aquella tarde en una imagen donde se la ve al borde de una piscina disfrutando de un día soleado. "Hoy hace cinco años, a esta misma hora, estuve muy cerca de la muerte. Me cogió de la mano, me habló. Casi me convence para acompañarle... pero escapé. Después de una experiencia así la vida te cambia por completo. Hoy miro el futuro con optimismo", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Por este mensaje, la expresidenta de Madrid ha recibido mensajes de apoyo y cariño.