Madrid pedirá más autonomía para aplicar una tasa turística o gravar casas vacías

El Gobierno de Manuela Carmena reclamará al Gobierno central más competencias y también una mayor "autonomía fiscal" que le permita, entre otras cuestiones, recaudar una tasa turística, gravar con un 50 por ciento las viviendas vacías o bonificar las inversiones en eficiencia energética.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha planteado esta idea en el Pleno en el que se han aprobado los presupuestos para 2018, donde ha dicho que "Madrid está dispuesto a avanzar ya en recoger competencias" y así lo planteará al Gobierno central.

"Podemos hablar de dependencia pero podemos hablar también no solo de financiación sino de autonomía fiscal. ¿Por qué no recaudar la tasa turística, por qué no gravar al 50 % las viviendas vacías, y por qué no poder bonificar fiscalmente las inversiones en eficiencia energética?", se ha preguntado el concejal de Manuela Carmena.

Y en referencia a lo que queda de legislatura, ha dicho: "Podemos dejarlo bastante encarado para el futuro".

Con esta afirmación, el responsable de la recaudación de la capital ha retomado la idea que su antecesor, Carlos Sánchez Mato, puso sobre la mesa nada más llegar al Gobierno en julio de 2015.

Carlos Sánchez Mato dijo entonces que no descartaba crear una tasa turística, una propuesta que solamente obtuvo en aquél momento el visto bueno del PSOE.

De hecho, la propia alcaldesa desautorizó al concejal un día después de lanzarse la propuesta y aseguró que el planteamiento había sido "un malentendido" y que no tenía previsto imponer ningún tipo de tasa nueva, ni la turística ni a los cajeros automáticos.

Sin embargo, en diciembre de 2016 se aprobaron las ordenanzas fiscales para 2017 que incluían un gravamen a los cajeros.

"Madrid quiere hablar de nuevas competencias. De rentas mínimas, de dependencia, de la inversión en los colegios, en turismo y en transporte", ha dicho ante el Pleno el edil Jorge García Castaño en referencia al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Y según ha recordado, la capital tiene un "vehículo" para ello, la ley de capitalidad, que permite "avanzar en esas competencias".

El concejal de Ahora Madrid ha recordado también que la capital necesita "ya" un cambio en la regla de gasto, más allá de que se llegue a un acuerdo global sobre la financiación local, porque "Madrid no es como cualquier Ayuntamiento" y junto con Barcelona tiene capacidad para avanzar más que el resto de ciudades del país.

En declaraciones a los periodistas, el concejal de Manuela Carmena ha confiado en que sea "factible" abordar cambios en las competencias de la autonomía de los ayuntamientos más grandes.