Madrid, la ciudad de los milagros y los misterios

Si los musulmanes no se hubieran asentado en Madrid, entonces Mayrit, en el siglo IX, a los madrileños no se nos conocería como “gatos”. Ese fue el apodo que le dieron los árabes al único soldado cristiano que consiguió, solo con una daga y una habilidad especial para trepar muros, conquistar su infranqueable muralla. Fue el comienzo de la reconquista de Madrid. Aunque esa no es la única versión sobre el apelativo gatuno. Se cuenta también “que los madrileños huyeron de los franceses el 2 de mayo de 1808 saltando de tejado en tejado. De ahí que los franceses nos llamasen gatos”, explica Álvaro Martín.

Madrid también ha sido escenario de milagros, y así lo reflejan sus calles. Un ejemplo lo encontramos en la Latina, en la calle de la Cabeza, por la que a partir de ahora pasarás de manera distinta, sobre todo si paras tu mirada en el azulejo con su nombre. En él se cuenta simbólicamente la historia del cura Don Braulio: “Don Braulio obtuvo una gran herencia y en lugar de derrocharla la guardó para crear un gran hospicio para los necesitados. Se llevó a su casa, a un marginado de la época, Cristóbal. El párroco fue encontrado muerto en su casa, sin cabeza, y sin rastro del dinero, ni de Cristóbal”. El milagro - continúa Álvaro - se produjo años después: “cuando el asesino vuelve a la Villa y fausto quiso celebrar su buena suerte cocinado una cabeza de carnero que compró en el mercado. En su vuelta a casa, un alguacil paró a Cristobal porque goteaba sangre de debajo de su capa, y lo que encontró no fue otra cosa que la cabeza de Don Braulio, en lugar de la del carnero”. Macabro, sí, pero eficaz para delatar “de milagro” este terrible crimen.

Éste es uno de los tantos milagros y hechos misteriosos que narra Álvaro en su libro y que se esconden en las calles de la capital: edificios encantados, sucesos sobrenaturales, duendes, o misterios subterráneos… Además de varios anexos con el plano de Pedro Texeira, el cartógrafo portugués que mapeó Madrid por orden del monarca Felipe IV, y otro, con los siete museos misteriosos de Madrid.