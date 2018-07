Las Malasmadres también corren

“Realmente las mujeres y las madres queremos hacer deporte para tener nuestro tiempo. Necesitamos conciliar también con nuestro tiempo personal, ese que cuando eres madre desaparece”, explica Laura Baena, la Malamadre jefa, fundadora del Club de las Malasmadres.

Las mujeres quieren hacer equipo en sus vidas, crecer profesionalmente y no renunciar a ver a sus hijos. Sobre la carrera explica Baena, que “son trece obstáculos y cada uno tiene una simbología y una metáfora física también. El obstáculo “Yo soy Superwoman”, por ejemplo, es una prueba de equilibrio. Las madres tenemos que hacer malabares porque no llegamos a todo”.

Precisamente la primera piedra que se encontró Laura Baena en su carrera profesional fue la frase: “Esto no es una empresa para mamis y bebes”. Lo decía el entrevistador de una gran empresa de publicidad. Lejos de hundirla, comenzó su lucha a golge de tuit: “El Club de las Malasmadres surge hace 4 años cuando nace mi primera hija y me doy cuenta que la maternidad no es lo que me habían contado. Que yo no era la madre perfecta que creía que iba a ser. Y que realmente, hoy, conciliar la vida personal y familiar con la profesional es muy difícil”.

Una batalla por la conciliación que se hace desde el humor y la ironía. Basta con dar una vuelta por sus redes sociales para descubrir su esencia: “Cuando tienes hijos comprendes que tu madre , en realidad, no tenía ojos en la nuca. El truco está en gritar “ni se te ocurra” cada 45 minutos” o “Cómo llamar la atención de tu buen hijo en dos sencillos pasos: 1.TUMBATE, 2. FINGE ESTAR CÓMODA”.

La carrera "Yo no renuncio. Por la conciliación" será el siete de octubre en Alcobendas. Una prueba que se ha planteado como un símbolo y cuenta con la participación de Chema Martínez, atleta profesional; Cristina Villanueva, periodista y presentadora de La Sexta Noticias y Cristina Mitre, periodista y promotora de “Mujeres que corren”, entre otros.

Si quieres participar, hay una web carrerayonorenuncio.com. Dos euros de cada inscripción irán destinados a la Fundación Aladina, presidida por Paco Arango, para apoyar su gran trabajo a favor de los niños con cáncer. Y algo muy importante, es una carrera para toda la familia, porque esta carrera es la lucha de todos.