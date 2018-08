El incidente racista en el Metro de Madrid del que todo el mundo está hablando

Una grabación de poco más de dos minutos que está llegando a los móviles de media España. Una mujer se enfrentó el pasado lunes a una niña y a su madre, ambas extranjeras, en la línea 5 del metro de Madrid por haberse sentado en uno de los asientos libres del vagón cuando otros pasajeros de nacionalidad española debían quedarse de pie. "¿No pagamos los españoles a todos los que vienen aquí? Damos a la Seguridad Social y no nos hacen caso a los españoles, pero vienes ellos y...", criticó la mujer. El resto de personas que estaban en el vagón y vivieron atónitos la situación, criticaron a la mujer su actitud racista y sus duras palabras contra la mujer y su hija.

El fotoperiodista Iram Martínez fue el encargado de realizar la grabación y de difundirla a través de las redes sociales. Según su propia versión, el desencuentro comenzó después de que la señora "le dijera a una niña inmigrante que no podía sentarse por no ser española", versión que también defiente el propio fotoperiodista en Twitter: "Esta señora no quería que una niña se sentara sólo por su color de piel. La reacción del pasaje me hizo sentir orgulloso de vivir en este país. Está España sí es en la que yo vivo", aseguró Iram Martínez en dicha red social este miércoles.

En la grabación no aparecen ni la niña ni su madre, pero sí varios usuarios del Metro de Madrid que se enfrentaron a la mujer. “Los españoles estamos mal por gente racista como usted”, le dijeron a una señora que, pese a todo, siguió manteniendo su posición.