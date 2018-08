Carolina Marín, en Tiempo de Juego: "Tras un año complicado hay dudas...¿y si no vuelvo a ser la de antes?"

Carolina Marín ha conseguido su tercer Mundial consecutivo tras ganar a la india Pusarla Sindhu en dos sets (21-19 y 21-10). Albert Díez y Ángel García le preguntan sobre su triunfo en China.

VICTORIA

"Me va costar una semana asimilar todo esto. Ha sido una semana increíble"

ÉXITO

"Ahora toca celebración, volver a España y pasar tiempo con familia. Después centrarse en los 'próximos objetivos"

LAGRIMAS

"Si alguna lágrima eché después del partido"

ESPAÑA

"Agradezco a toda España por todos los mensajes que he recibido. Me ha sido imposible contestar y eso que me gusta entrar en todas mis redes sociales. Está siendo increible todo el apoyo que estoy recibiendo".

PARTIDO

"Mi presencia en la pista le ha pasado factura, le he notado nerviosa y lo he aprovechado para ir a por todas".

MALA RACHA, ¿3 MUNDIALES?

"Siempre hay dudas, después de un año complicado, que solo gano un Campeonato de Europa. Siempre hay dudas de ¿y si no vuelvo a ganar o no soy la de antes? Las semanas antes de venir han sido como una competición y tenía que volver a mi esencia y la he recuperado".

PREMIOS

"He visto el podio y la corona y he pensado que solamente me faltaba el carruaje para ir a Grecia. Aquí solo gano lo que se ve en el podio".

VUELTA A ESPAÑA

"Vuelvo esta noche. Tengo muchas ganas de volver. Lo primero que he hecho ha sido llamar a toda la familia".