El español Fernando Alarza firmó este viernes una remontada histórica para lograr la medalla de plata en la prueba masculina de los Europeos de triatlón que se disputan en el Strathclyde Country Park de Glasgow, donde se coronó el francés Pierre Le Corre como nuevo campeón continental.

Pierre Le Corre firmó un tiempo de 1h.47:17 y se llevó la medalla de oro 11 segundos por delante de un Fernando Alarza al que le faltó un poco más de distancia para llevarse el oro y que dio cuenta en los últimos metros del belga Marten Van Riel, que se llevó el bronce a 23 segundos del ganador.

El talaverano Fernando Alarza, bronce en el Mundial de Cozumel (México) en 2016 y decimoctavo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se exhibió en la carrera a pie, pero no pudo remontar la distancia perdida con el francés en la natación, sector en el que se esfumaron sus posibilidades de oro.

La prueba a nado de 1,5 kilómetros fue una losa para los españoles, que tuvieron que intentar recuperar lo perdido en el ciclismo y el atletismo. A nado el mejor fue el eslovaco Richard Varga, que formó un grupo de ocho escapados entre los que se situó el británico Alistair Brownlee, doble campeón olímpico y mundial.

Por detrás se formó un grupo de cuatro perseguidores y, aún más atrás, en un tercer grupo, venía el grupo de Alarza. El belga Marten Van Riel, dentro del grupo de perseguidores, consiguió despegarse de sus compañeros y enlazó con los primeros para formar un grupo de nueve que se entendió en el primer tramo para intentar llegar destacado a la prueba a pie.

El grupo cabecero, formado por el eslovaco Richard Varga, el noruego Jorgen Gundersen, el francés Pierre Le Corre, los húngaros Tamás Tóth y Márk Devay, el belga Marten Van Riel, el ruso Igor Polyanskiy, el alemán Jonas Schomburg y el británico Alistair Brownlee, se mantuvo dando relevos y, pese a varios ataques en el tramo final del ciclismo, llegaron juntos a los últimos 10 kilómetros.

Por detrás llegó a más de un minuto de diferencia un numeroso grupo en el que se encontraban el propio Alarza y el español Antonio Serrat y, más atrás, llegó otro pelotón con el español Vicente Hernández. Por su parte, el también español Uxio Abuin se retiró en la prueba de ciclismo.

Alarza, rey a pie En la prueba a pie el belga Marten Van Riel y el francés Pierre Le Corre lanzaron la prueba y se marcharon por delante junto a Alistair Brownlee, que consiguió enlazar a continuación para formar el terceto de cabeza que parecía jugarse las medallas.

Pero no contaron con un Fernando Alarza que mostró su fortaleza corriendo y fue recogiendo 'cadáveres' y remontando posiciones a un ritmo de vértigo. Uno tras otro, el talaverano fue adelantando posiciones hasta que consiguió pasar a Alistair Brownlee para asegurarse la medalla.

A pesar de mostrarse más cansado en el tramo final, Alarza dio todo lo que tenía para devorar también al belga Martin Van Riel y llevarse una plata con sabor a oro.

Alarza declaró que esta muy contento con su segundo puesto porque hace tres meses casi no podía correr.

"Sobre todo ha sido una carrera superbonita de ver. No he tenido una natación buena porque quede muy cerrado en la primera boya y recibí muchos golpes. Luego intenté mantener la calma", dijo en Teledporte.

"Ha sido una carrera en la que tenido que tener la mente muy fría. Sabía que podía llegar al podio; a la plata no me lo esperaba, pero luego incluso casi pillo a Pierre (Le Corre)", agregó.

"Hace tres meses casi no podía correr y hoy he podido correr al máximo. Han sido semanas muy duras esperando que la lesión no diera pasitos atrás. Estoy contento de poder correr a mi nivel, aunque hay cosas que pulir en las dos pruebas de Mundial que aún quedan", afirmó.