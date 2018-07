Servicio de Voluntariado Europeo "Rompiendo barreras en la Jacetania"

Desde octubre de 2017 hasta junio de 2018 contamos en los tres Centros de Educación Infantil y Primaria de Jaca (Colegio Escuelas Pías, Colegio Monte Oroel y Colegio San Juan de la Peña) con dos jóvenes que desarrollaron su proyecto de voluntariado: Denise Partl una chica austriaca de 18 años, nacida en Viena, con muchas ganas de trabajar y aprender tanto nuestra lengua como nuestras costumbres. Y Audrius Juska, de 25 años, procedente de Rietavas (Lituania), y conocedor en primera persona del proyecto del Servicio Voluntariado Europeo, dado que en la entidad en la que participaba como voluntario también acogen a jóvenes procedentes de otros países dentro del Proyecto SVE.

Durante su estancia en Jaca, ambos voluntarios colaboraron en los centros educativos con diferentes tareas, entre ellas, acompañar en excursiones y salidas culturales que realizaron los colegios o apoyo y colaboración en talleres sobre semanas temáticas. Por ejemplo, en la Semana cultural los voluntarios desarrollaron actividades sobre su país de origen, también participaron en el Día Internacional de la Paz o en los tiempos de recreo realizaron dinamización de juegos tradicionales, torneos deportivos, además de talleres de manualidades o participación en las clases bilingües con cuentacuentos o juegos.

La participación de dos personas de diferentes países en todas las actividades desarrolladas en los centros educativos aporta una dimensión intercultural muy importante, a la vez que permite incorporar y visualizar el multilingüismo existente en la UE a los más pequeños de nuestro territorio. La participación de estos jóvenes en el proyecto supuso también una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal aunque sus actividades se desarrollaron en los colegios. (Recordamos que ellos no son profesores y que las actividades siempre se enmarcan dentro de la pedagogía seguida desde la educación no formal, sus experiencias en asociaciones o entidades de tiempo libre, sus propias vivencias de juegos de su país, etc.)

La implicación de los Centros Educativos resultó muy importante para poder poner en marcha este proyecto. En los tres centros además de contar con la coordinación imprescindible por parte de los Equipos Directivos, se contó con uno o dos profesores voluntarios que fueron sus coordinadores y personas de referencia para el trabajo diario.

Por otro lado, uno de los objetivos que persigue esta iniciativa es la integración en la vida diaria de la Jacetania. Los voluntarios contaron con una tutora que les acompañó desde el principio del proyecto tanto para aspectos prácticos (enseñarles donde está el centro de salud, la policía, que hacer si tiene algún problema, etc.), presentarles gente joven de la zona, enseñarles o dirigirles a clubs deportivos o culturales (dependiendo de sus intereses, etc.), como para evaluar aquellos problemas surgidos, etc.

El idioma no puede ser un factor excluyente para participar en estos proyectos. Aunque a los jóvenes se les apoya con una plataforma lingüística para aprender el español, ambos acudieron al Centro de Educación de Adultos a las clases de español para Extranjeros. Su nivel de aprendizaje fue muy bueno y observamos que son un ejemplo motivador para muchos jóvenes de nuestra comarca, que tras conocerlos se han interesado por el Proyecto de Servicio de Voluntariado Europeo y se están animando para poder viajar y tener la misma experiencia.

Proyectos de envío en La Jacetania

La Comarca de la Jacetania está acreditada tanto para acoger voluntarios como para poder enviar. Desde el 7 de Abril hasta 8 de Octubre de 2018 contamos con un joven, Daniel Ausens, que está participando en un Proyecto de SVE en el “Rifugio Cognolo” en Italia. Además, Andrea Sanchez Castán e Irene Souto acaban de regresar también de Italia, concretamente de la zona de Anzio, donde han desarrollado sus proyectos. Sí queréis tener más información sobre los mismos podéis consultar el Blog: https://aruotaliberasve.wordpress.com/

Cualquier persona interesada en este tipo de Proyectos puede ponerse en contacto con el Servicio de Infancia y Juventud de la Comarca de la Jacetania.