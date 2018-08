Comienzan los entrenamientos de los equipos senior, sub-17 y sub-20 del Club Hielo Jaca

El lunes comenzaban los entrenamientos de los equipos senior, sub-20 y sub-17, de cara al comienzo de la nueva temporada en septiembre. Hasta que la pista de hielo esté disponible (permanece cerrada desde el pasado mes de junio), los jugadores han comenzado a prepararse con ejercicios más físicos, tanto en el exterior como en el gimnasio Sparta Sport Center, con quien el Club Hielo Jaca ha renovado su acuerdo de colaboración. Va a haber entrenamientos cinco días a la semana. Javier Casaus, segundo entrenador, y Guillermo Betrán, capitán del equipo senior, han recibido las indicaciones de Sergey Zemchenko para desarrollar estas sesiones de entrenamiento, ya que éste no está en Jaca.

Respecto al equipo senior, en principio se va a contar con los jugadores del año pasado, con las novedades del regreso de Gastón y Bruno González, que la pasada temporada jugaron en Francia y Barcelona respectivamente, y Juan Monje, que estuvo en Canadá. También podría incorporarse Jaime Moreno, que estuvo en Florida. No habrá fichajes extranjeros, ya que la situación económica del club, no lo permite por el momento. «Los extranjeros dan un plus de calidad y nivel, y este año va a ser algo que no vamos a tener, pero aún así, no estamos preocupados por eso, sino que nos apetece jugar los de casa para ver hasta dónde podemos llegar», explica Guillermo Betrán, capitán del equipo senior. Un pilar fundamental será el nuevo entrenador, Sergey Zemchenko, que conocen todos muy bien. «Es muy interesante que venga, porque creo que puede hacer un trabajo estupendo, y es muy disciplinado, pero tiene que ser así», añade. Guillermo Betrán debutó con él en el equipo senior, «es muy buen entrenador y creo que los jugadores de las categorías inferiores no han tenido ni posiblemente van a tener un entrenador mejor que Zemchenko».

El objetivo, como todas las temporadas, es conseguir los máximos títulos posibles. «Llevo 18 años jugando y siempre hemos ido a por todo, este año no tiene por qué ser distinto, aunque será un poco más duro, sobre todo porque no hay extranjeros», subraya.

Equipo de hockey femenino

El Club Hielo Jaca volverá a contar esta temporada con equipo femenino de hockey hielo. Antonio Capillas, coordinador de la sección de hockey hielo, ha explicado que lo primero «es adaptar el equipo a la competición, porque esta irregularidad de competir un año sí y otro no, hace mella en el equipo, así que lo primero es esa adaptación y que cojan el ritmo de la competición». Pero sobre todo, a su juicio, «hay que crear base para que todos los años tengamos equipo y hacer una campaña de promoción en el mundo femenino para que se incorporen más chicas», añade.

Entre los retos como coordinador, para esta temporada en la que ha cambiado la estructura y el equipo técnico del club, apunta que «toda la gente siga teniendo confianza, siga apoyando y continúe al lado del club, de la Junta y de los equipos». «Yo creo que no va a cambiar mucho el sentido del club –asegura-, habrá otro modelo de trabajo, otra dirección, otras formas de pensar, pero el aspecto deportivo tiene que seguir adelante y tenemos que seguir siendo uno de los clubes candidatos al título en casi todas las categorías, y sobre todo, tenemos que seguir siendo el club referencia de España. Y el que mejor y más cantera tiene de todo el país».

Sergeii Garkusa, como director técnico de la sección de hockey hielo, subraya que los planes a corto plazo pasan por preparar la cantera, y con ganas y trabajo «llegaremos lo más alto posible». Respecto a la ausencia de jugadores extranjeros, opina que no va a beneficiar, ya que son «muy importantes, pero no estamos en un momento adecuado en el aspecto económico». No obstante, el Club Hielo Jaca tiene una buena cantera, y jugadores con un alto nivel «y lo vamos a intentar con ellos, además teniendo en cuenta que vamos a contar con un magnífico entrenador», concluye.

El Club Hielo Jaca y Sparta Sport Center renuevan su convenio de colaboración un año más.

Con este acuerdo, los equipos senior y junior podrán entrenar días específicos en el Sparta durante la temporada 18/19, aprovechando así las modernas instalaciones y servicios que ofrece el centro deportivo. La duración del convenio es anual, desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.

Además, los socios del Club Hielo Jaca disponen de una tarifa especial en el Sparta con un importante descuento. La tarifa es: FITNESS + CROSSTRAINING (actividades dirigidas + gimnasio + crosstraining + openbox + entrenador personal), anual completa de 265 euros, frente a los 532.8 del precio normal. Los socios que deseen acogerse a esta tarifa deben ponerse en contacto con Sparta Sport Center.