El Club Hielo Jaca se manifiesta tras la petición de moción de censura de Yediel Cantón

Hace unas semanas se estuvieron negociando las condiciones del contrato con el entrenador

de patinaje artístico, Yediel Cantón, aunque el Club no pudo ofrecer todo lo que éste

solicitaba. Fundamentalmente pidió casi total independencia para gestionar directamente el

dinero de esta sección, así como más horas de entrenamiento y mantener el salario anterior

que estableció la anterior Junta Directiva (en un primer momento se le pagaba una cantidad

que luego se incrementó). Algunas de las condiciones que puso el entrenador fueron: una

gestión económica independiente, autonomía para elegir y coordinar un equipo de trabajo,

tanto a nivel técnico como administrativo, representación en la junta directiva por parte de la

sección, vías de comunicación directa hacia las diferentes instituciones, cuotas de socio

enfocadas únicamente a la sección de patinaje, que las inscripciones realizadas por los niños y

niñas de la escuela de patinaje reviertan directamente en la sección de patinaje, y un total de

5,5 horas de hielo (al día) para los diferentes entrenamientos.

La Junta Directiva le explicó que le era imposible ofrecer esas horas de entrenamiento, puesto

que en total se cuentan con 6 horas y media para todas las secciones y equipos de hockey.

Además, según el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Jaca, es éste el que proporciona

las horas de hielo, y también hay que tener en cuenta que a partir del próximo curso

comenzará el programa de tecnificación que va a impartir el IES Pirineos de Jaca, por lo que la

pista estará ocupada gran parte de las mañanas. Por su parte, la pista pequeña, de septiembre

a enero está reservada para el curling. «Al no ser una pista privada tenemos que seguir y

respetar las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Jaca para cumplir con el contrato

establecido», apunta la Junta. También se pide otra hora de patinaje a las 7.00 de lunes a

viernes, algo que no se contempla en el convenio suscrito con el consistorio (ya que las horas

van de 8.00 a 23.00).

Por lo que al entrenador se le ofrecieron 3 horas de hielo, que podrían ser 4 ya que se están

gestionando, para los entrenamientos. Y un sueldo de 1.500 euros, cantidad superior a la cifra

estipulada en el contrato anterior (antes de que le subiera el sueldo a 1.700 euros la Junta

anterior).

El principal objetivo de la nueva Junta Directiva es «estar unidos como Club en cada categoría,

y sus condiciones no cumplen con ello, ya que pretendía ser totalmente independiente». El

Club mantendrá el control de la gestión económica y de las cuotas de los socios, así como de

las inscripciones. Los fondos disponibles serán manejados globalmente sin que exista

independencia en la gestión económica por parte de las secciones.

Lo anterior no quiere decir que los ingresos por cuotas e inscripciones no vayan a revertir

directamente en sus secciones correspondientes, sino que el club no va a permitir que cada

sección se administre económicamente de manera independiente y de espaldas al resto.

En todo momento la intención del Club fue siempre contar con Yediel Cantón como

entrenador, ya que así se había anunciado y comprometido durante la campaña electoral,

pero las posiciones y exigencias del entrenador y principalmente su falta de flexibilidad

respecto a aquellas cuestiones que escapan al control del Club, como la disponibilidad de

horas de hielo, terminaron por hacer imposible un acuerdo entre ambas partes.

Hay que señalar que estas exigencias de Yediel Cantón fueron planteadas posteriormente a

la elección de la Nueva Junta y que, de haberse conocido con antelación al proceso electoral,

la actual Junta no se hubiese comprometido a continuar con Yediel Cantón como entrenador

de patinaje.

El anuncio de la presentación de una moción de censura por parte del propio Yediel Cantón

llega justo el día después de que se diera a conocer a la nueva persona que se va a hacer

cargo de la sección de patinaje artístico, Naya Zamboraín. En este sentido, la Junta quiere

aclarar, que, tras haber consultado con dos abogados, uno de la RFEDH, los estatutos del

Club no contemplan mecanismo alguno para la presentación de procedimientos del tipo

“moción de censura”.

Con respecto a la calidad o ausencia de planificación deportiva, la Junta solicitó a Yediel

Cantón en plazo y forma su planificación deportiva y, tras esperar cerca de un mes, Yediel

comunicó a la Junta que no le gustaba escribir y que no iba a documentar sus conocimientos

sin que se hubiese rubricado su renovación.

Así pues, se comenzaron las negociaciones para su renovación sin que finalmente se pudiese

llegar a un acuerdo. De todo lo anterior: Exigencias, condiciones, propuestas del Club a través de la Junta, etc. la

Junta dispone de la documentación pertinente para poderlo demostrar ante cualquier socio

que lo quiera consultar, a través de los cauces que establecen los estatutos.

Auditoría de las cuentas del club



La nueva Junta del Club Hielo Jaca, encabezada por Jessica Zaragoza, continúa trabajando para

sacar adelante al Club Hielo Jaca y poder hacer frente a la importante deuda económica que ha

heredado de los anteriores equipos directivos, y que supera los 100.000 euros. Respecto a la

deuda contraída con Hacienda, se están abonando las diferentes cuotas según los plazos que

se establecieron. No obstante, los 45.000 euros de sanción que impuso Hacienda al Club por

irregularidades en el pago del IRPF, no es la única cantidad pendiente de pago. Igualmente, se

siguen estudiando las cuentas del club y se van a depurar responsabilidades realizando una

auditoría forense de la gestión realizada hasta el momento, y que se seguirá realizando cada

año para que prime la transparencia. La nueva Junta Directiva convocará una Asamblea

durante próximo mes de agosto a celebrar en septiembre para informar a los socios de la

situación del club y de los pasos a seguir para poder hacer frente a la «complicada» situación.

Una de las primeras medidas que se han tomado han sido el reclutamiento de voluntarios de

distintos ámbitos profesionales de los que ya se cuenta con un nutrido equipo para las labores

de comunicación, marketing y comercial y que, entre otras cosas, han comenzado una

campaña de búsqueda de patrocinadores tanto locales como regionales y nacionales.