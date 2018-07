Escalante: "Al PSOE ni siquiera le queda culpar al maligno PP y su mayoría absoluta en el Senado"

Son las seis, las cinco en Canarias

No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero tengo la sensación de que en esta semana estamos viviendo entre las estrellas y los planetas más que en la tierra... Hace unos días, un grupo de investigadores anunció el descubrimiento de un lago subterraneo en Marte... Ayer también, la NASA nos desveló el sonido del sol... Y esta noche, media España -por no decir tres cuartas partes- ha estado pendiente de la espectacular luna roja que nos ha regalado el cielo... El eclipse más largo del último siglo... Pero aún así, fugaz... Apenas unas horas y la luna ha vuelto a su ser... A su realidad... Porque pasado el efecto embriagador e incluso romántico del momento, todo vuelve a su realidad... Se termina la fantasía y se impone la normalidad... Y eso le pasó ayer al gobierno de Pedro Sánchez

El Congreso ha rechazado, ha tumbado de forma estruendosa, el techo de gasto y la senda de estabilidad del Gobierno... Y de repente, se ha hecho evidente su debilidad... Porque, si hasta Amstrong, Collins y Aldrin tuvieron que regresar a la tierra -por mucho que le cueste creerlo a Casillas- imagínense qué no sucederá con un Gobierno que llegó a la luna -roja, por supuesto- de forma tan impactante como precaria y al que ahora la realidad está obligando a volver a pisar la tierra... astronauta incluido

Cuando vives sin gravedad te crees capaz de todo. Pero cuando regresas a casa, compruebas que todo es mucho más difícil. Cada paso cuesta mucho trabajo y hay que sortear muchas zancadillas. Así que ahora, el Gobierno se parece a la tripulación del Apolo 13.

Houston, Moncloa, tenemos un problema. Y se llama tozuda aritmética parlamentaria. La misma que los socialistas lograron domar para sacar al PP del Gobierno gracias a unos socios que sólo tenían en común su deseo de que Rajoy dejara de ser presidente.... Y hasta ahí... Porque ahora que toca construir, está quedando claro que ese era su único pegamento

Al PSOE ni siquiera le queda esta vez el recurso de culpar al maligno PP y su maléfica utilización de la mayoría absoluta en el Senado. Los que se lo han tumbado son los mismos que le ayudaron a llegar a Moncloa.

Si con 137 diputados Rajoy apenas superó el ecuador de la legislatura... Hagan sus cuentas de lo que es gobernar con los 84 que tiene Sánchez...

Cada vez que le falle uno de sus socios de la moción de censura, tropezará... Sin PP ni Ciudadanos en su barco, necesita poner de acuerdo cada vez a Unidos Podemos, PNV, Esquerra y el Pdcat... No tiene margen de error. O están todos, o pierden. Y ayer, sólo tuvo a los nacionalistas vascos

Y es que contra el gobierno se vivía muy bien. Te podías permitir lujos como decir que votarías en contra de unos presupuestos antes de conocerlos. Por el mero hecho de que los había diseñado el PP. Ahora, no entiendes que otros no apoyen tus cuentas. Te podías permitir incluso, pedir una cuestión de confianza, hasta un adelanto electoral, si el Gobierno no era capaz de sacar unos presupuestos adelante.

Claro. Eran otros tiempos. Estas palabras son de principios de la pasada primavera y mucho ha llovido desde entonces. Ahora, son otros los que te piden a ti lo mismo.

Y si Sánchez ha vivido hasta ayer en el espacio exterior, qué decir de Carles Puigdemont. El ex presidente de la Generalitat que sigue ejerciendo como si nunca hubiera sido destituido por el 155 tras organizar un referendum ilegal... Hoy, vuelve a ponerse a los mandos -si es que en algún momento los ha dejado- de su estrella de la muerte particular (ahora llamada Crida Nacional per la República)...

Por mucho que el Gobierno insista con el mantra del diálogo para intentar amansar a las fieras, esta mañana, Puigdemont va a montar su enésimo show propagandístico para dejar claro a Sánchez, Batet y compañía que solo se conforman con la liberación de los políticos presos, con el derecho de autodeterminación y con la independencia. El resto, son fuegos de artificio... Como decían en la famosa serie de los ochenta.

La fama, el gobierno en este caso, cuesta. Y el Pdcat va a hacer sudar a Sánchez y los suyos.