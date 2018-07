Andrea Levy: "Espero que Soraya siga trabajando en nombre del PP"

Andrea Levy formará parte del Comité Ejecutivo del PP Pablo Casado, nuevo presidente de los populares, que este sábado conseguía una amplía victoria frente a Soraya Sáenz de Santamaría, "ahora lo importante es seguir con el espíritu que hemos llevado durante la campaña que es el de trabajar con ilusión, pero sobre todo trabajar para un partido unido, que salga fortalecido para hacer oposición al Partido Socialista en el Gobierno y ser referente en el centro derecha. De lo que se trata es de sumar, de integrar y de estar lo más unidos posibles en el Partido Popular".

Levy que destaca como lo más emocionante el anuncio de Pablo al decir que se presentaba a las primarias, por ello se sumó inmediatamente a su proyecto, "un proyecto que no es el proyecto de Pablo Casado, no son proyectos escritos en primera persona, son proyectos colectivos y la ex candidata Soraya Sáenz de Santamaría es y sigue siendo del PP y espero que siga colaborando y trabajando en nombre del Partido Popular".

Por ello asegura Andrea Levy que a partir de ahora "evidentemente hay que contar con todo el mundo. No sobra nadie, ya lo dijo Pablo Casado en la campaña que si él ganaba nadie perdía y yo creo y no dudo que va a tener esa capacidad de integración generosa porque desde luego en la otra candidatura había gente muy válida" destaca y añade que "dependerá de la voluntad de quererse integrar de los miembros de la candidatura de la ex Vicepresidenta del Gobierno".

Sobre el sistema de primarias Levy afirma que "este nuevo sistema hay que reconocérselo a Mariano Rajoy. Todos hemos aprendido de este sistema. Se pueden confrontar ideas, modelos políticos para España y haríamos mal si terminamos buscando enemigos internos" porque los rivales son otros como el Partido Socialista en el Gobierno. Por ello hay que trabajar en "hacer un proyecto político bajo las siglas del PP que sea claramente identificable y reconocible, aglutinador de las distintas sensibilidades del centro derecha porque cuando lo hemos hecho posible, ha sido un Partido Popular que ha ganado elecciones con esa mayoría de once millones de votantes para no depender de nadie y para que aun siendo ganadores la suma de la izquierda, de populistas, de nacionalistas... en ayuntamientos, en comunidades nos arrebaten gobiernos que han elegido los españoles. Esas ideas las tenemos que presentar en los próximos meses para devolver la confianza a los españoles y dar la vuelta a esas encuestas y ser un partido con vocación de gobierno y un partido ganador".