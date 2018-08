Segundo año de la campaña OjoPequeAlAgua que pretende reducir los ahogamientos infantiles

La responsable de la campaña de Emergencies Setmil, Pilar Naval, asegura que “el objetivo es concienciar a la sociedad de este grave problema y pedir colaboración para extender este estado de alerta a toda la población”. Naval añade además que “la cifra de niños ahogados en Baleares es alarmante” y por eso han creado páginas web donde se han elaborado una serie de consejos preventivos, en el que es ya el segundo año de campaña.

Según Naval: “el consejo más importante que podemos dar es que hay que vigilar al niño permanentemente. Existe una falsa sensación de seguridad con los flotadores y manguitos. Los padres ven al niño con el flotador y piensan que como ya lleva un elemento de flotación ya es seguro, y no es así. No es un elemento de seguridad, es un elemento de flotación que permite no tenerlo en brazos todo el tiempo, pero nada más, hay que tener vigilado al niño permanentemente”.

En los últimos cinco años, más de 100 menores han fallecido en España por esta causa, siendo el grupo de riesgo los menores de cinco años. Naval recuerda que nunca hay que dejar sin vigilancia a los más pequeños.

OjoPequeAlAgua, es una campaña que realizan Emergencies Setmil junto a la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y Segurbaby y que tienen el objetivo de reducir los ahogamientos infantiles, tener conciencia de la magnitud del problema y unir a las personas para crear una cultura preventiva entre pequeños y mayores.

Desde Emergencies Setmil aseguran que "Las cifras de ahogamientos en niños son demasiado grandes, y las muertes por el mismo motivo escalofriantes. Así que vamos a ponernos manos a la obra y ahora que llega el buen tiempo intentemos entre todos darle la vuelta al marcador, porque el tanteo sigue subiendo en contra nuestra. Cada año aumenta el número de desgracias en espacios naturales e instalaciones acuáticas".