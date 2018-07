Presentado el calendario de la LNFS para la temporada 2018/2019

A lo largo de la mañana de este miércoles 11 de junio, se ha llevado a cabo la Asamblea General de Clubes de la LNFS. En ella no solo se ha realizado el sorteo para la próxima temporada liguera, sino que también se han dado a conocer los calendarios completos de todas las competiciones nacionales que acredita la LNFS.

La liga arrancará el 15 de Setiembre, y para el Palma Futsal, el primer partido será fuera de casa. Lo jugará ante el Sala 10 Zaragoza, equipo que la temporada acabó 7º, justo por detrás del Palma. Por lo tanto, no será hasta la segunda jornada, a disputar el 21 de setiembre, cuando el equipo palmesano debute en casa; será contra el O Parrulo Ferrol. Desde el club están contentos con el calendario, aunque el entrenador Antonio Vadillo lo coge con pinzas: «Estamos contentos con el calendario. El único matiz que no me acaba de gustar es que jugamos fuera ante 4 de los 5 grandes en la primera vuelta: Movistar Inter, Barcelona, Osasuna Magna y Jaén y solo recibimos a ElPozo». El 27 de abril, se cerrará la fase regular de la liga.

En cuanto al resto de competiciones, la Copa de España se disputará del 28 de febrero al 3 de marzo, mientras que la Final de la Copa del Rey se disputará el fin de semana del 4 y 5 mayo.