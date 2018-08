Piden a la Fiscalía que investigue si hay delito en la contaminación de las aguas de playa de Palma

Cada vez que llueve la situación en las Playas de Palma provocada por los vertidos es peor. Por ello, y debido a que los políticos se pasan la pelota y no aportan soluciones inmediatas, el abogado, Santiago Fiol, ha denunciado ante la fiscalía los vertidos de aguas en las playas de Palma, para que investigue si puede haberse cometido un delito medioambiental y contra la salud pública ya que explica que "desde el barco pueden verse los vertidos que llegan a las aguas, que es muy probable que sean constitutivos de un delito medioambiental o contra la salud pública o contra la flora y la fauna". Fiol ha explicado que considera que es su deber como ciudadano, y no como abogado, denunciar esta situación porque es inaceptable navegar o bañarse en esas condiciones y ha declarado que no le importa "quién sea el responsable, mientras se limpien las playas".

Fiol afirma que decidió denunciarlo al ver la situación de las aguas mientras navegaba ydeclara que ahora, es decisión de la fiscalía, decidir si hay delito o no, y que en principio no pretende personarse como acusación particular.

Además, Fiol ha criticado que en los últimos años, las embarcaciones han tenido que establecer medidas para evitar contaminar las aguas y "es indignante ver como las administraciones exigen pero luego son las que más contaminan las aguas del mediterráneo".

El abogado se ha remitido a otros casos similares que se produjeron en el río Ebro, para justificar su denuncia, ya que considera que hay una "triple vara de medir, cuando es la administración la que contamina".