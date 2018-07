Phillipe Sampaio se perfila como nuevo jugador del Mallorca

En silencio y en solitario. Así ha llegado Phillipe Sampaio, defensa brasileño de 23 años, a la disciplia del RCD Mallorca. El club ha anunciado su incorporacion vía redes sociales, aunque todavía esperan que el jugador pase la revisión médica para hacerlo oficial. En Rusia sufrió una lesión que le tuvo apartado varios meses, y el Mallorca quiere asegurarse de que el defensa está en plenas condiciones físicas.

La figura de Sampaio, pese a ser algo desconocida para el gran público, había suscitado el interés de otros equipos españoles, especialmente el Leganés, con el que el Mallorca ha pugnado por hacerse con los servicios del brasileño. Desde Sevilla apuntaban que Sampaio había sido una recomendación personal de Joaquín Caparrós hacia el Mallorca, información que ha desmentido rotundamente el propio Mallorca.

Vicente Moreno ha sido rotundo en cuanto al fichaje del brasileño, aclarando que no hará ninguna valoración al respecto hasta que el futbolista no se incorpore de forma oficial al equipo. A priori, Sampaio será el 9º fichaje del verano, pero no el último, pues desde el club apuntan a que todavía están sondeando el mercado para intentar reforzar la plantilla.