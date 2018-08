Hallan en la necrópolis de Son Real, restos de más de 2.500 años de antigüedad

En el municipio de Santa Margalida se encuentra la necrópolis talaiótica de Son Real, situada a unos dos kilometors de Can Picafort. El área funeraria data del año 1300 antes de Cristo y hay restos de hace más de 2.500 años. Además, no están enterradas en navetas como en otras zonas de las Baleares, lo que convierte a la necrópolis, es un caso único en el Mediterráneo. El alcalde de Santa Margalida, Juan Monjo, ha explicado que "hay más de 100 tumbas y más de 400 restos humanos en la zona, pero siguen encontrándose nuevas a medida que avanzan las excavaciones", que en los últimos años se hace con mayor minuciosidad para evitar causar daños. Se trata de un lugar de gran interés cultural y turístico pero, por su cercanía con el mar, la fuerza de las olas, está provocando que se deteriore y por ello necesita protección, afirma Monjo.

El alcalde ha criticado que el ayuntamiento destina cada año una cantidad de dinero para protegerlo, a pesar de no ser de su competencia. Cada año, Santa Margalida y Muro destinan unos 350.000 euros para su protección en investigación pero no reciben de vuelta esa inversión, por parte de las autoridades competentes. Monjo ha explicado que la competencia se reparte entre el Estado, el Consell y el Govern pero no se ponen de acuerdo en la forma de actuar. Además, el alcalde cree que teniendo en cuenta que aportan siete millones de euros al impuesto turístico, deberían de recibir algo a cambio. Y ha lamentado que puede que "cuando se actúe, ya sea tarde".

Durante las excavaciones, los arqueólogos han encontrado indicios de expolios en las tumbas y algunos vecinos han denunciado la celebración de rituales en la zona, pero Monjo ha aclarado que son casos aislados.