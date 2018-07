Guillem Boscana: «Queremos traer a Barça o Madrid para el Ciutat de Palma»

El trofeo Ciutat de Palma de baloncesto llega a su edición número cincuenta, y el Iberojet Palma no quiere pasar por alto tan señalada fecha. Ello pasa por traer a un invitado de lujo, de esos que pone los pelos de punta al aficionado mallorquín, y para el presidente Guillem Boscana, dichos clubes no son otros que Real Madrid y FC Barcelona.

Así lo ha hecho saber a los micrófonos de Deportes COPE el presidente, alegando que la notoriedad de la cita requiere de un partido para la ocasión. Sin embargo, Boscana también se ha apresurado a destacar que el club no puede costear integramente el 'fichaje' de estos clubes: «Traer al Real Madrid o al Barcelona supone una inversión muy grande de dinero que nosotros ahora mismo no podemos costear, así que estamos mirando que el Ayuntamiento nos eche una mano. Si no, tendremos que buscar un sponsor porque nosotros solos no lo vamos a poder pagar».

A falta de 2 meses para la cita, desde el club lo tienen más que decidido, y aseguran que harán todo lo posible para brindar a sus aficionados una noche especial de baloncesto.