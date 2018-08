Desmantelan una red de tráfico ilegal de tortugas que operaba en Mallorca

La Guardia Civil ha incautado más de 1.100 ejemplares de 62 especies de tortugas, tanto adultos como crías, y más de 750 huevos. Se ha detenido a tres personas en la operación , dos como responsables de la cría y otro por el comercio ilícito de los reptiles.

En la ‘operación Coahuila’, denominada así por la especie de las primeras tortugas en la investigación, se ha localizado el mayor criadero ilegal de tortugas en Europa ubicado en Llucmajor y en colaboración con una tienda de fauna exótica de Barcelona.

La operación se inició en febrero de 2017 cuando agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma detectaron el envío de diversos ejemplares de tortugas. El teniente del Seprona de las Islas Baleares, Pedro García Guzmán, explica que cuando comprobaron el envío, el destino no era el que figuraba y los ejemplares de tortugas no tenían la documentación correcta. “A raíz de ahí localizamos la ubicación de las tortugas y qué persona estaba relacionada con su cuidado. La investigación fue difícil, no solo por las medidas de seguridad que él tomaba para no ser localizado, sino también porque también queríamos identificar el destino de las tortugas”.

Tras una larga investigación comprobaron que en 2009, el detenido ya fue denunciado por tenencia ilícita de animales. A los detenidos se les acusa de autores de delitos contra la flora y la fauna silvestre, contrabando de especies protegidas y blanqueo de capitales. “Las condenas son bastante bajas en relación a delitos medioambientales. El riesgo es bajo y el beneficio es alto. Puede ocasionar una multa, un tiempo en prisión o inhabilitación para tener más animales”.

Se desconoce el valor económico de las tortugas, aunque el teniente apunta que “va a ser alto”. El detenido poseía casi todas las especies dentro de la familia de tortugas caja. Uno de los tipos de tortuga más amenazados, y entre ellas, la segunda más amenazada del mundo. Mariano Más, director de Natura Parc. “Estaban bien cuidadas porque era un negocio. Tenía que buscar el máximo rendimiento de todos sus ejemplares. Son 62 de todo el mundo, de diferentes climas pero todas están aclimatadas a Mallorca. La persona sabía lo que hacía."