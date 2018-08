Crecen los ciudadanos que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad

Cada año aumentan los ciudadanos en quiebra que buscan auxilio en la Ley de Segunda Oportunidad. Esta norma permite a particulares y autónomos que acumulan una deuda detrás de otra, poder reducirla, aplazarla e incluso llegar a extinguirla, siempre y cuando los deudores no tengan antecedentes similares con la Hacienda Pública y hayan actuado de buena fe.

El abogado, Sebastiá Frau, ha explicado en COPE que aunque sea una medida muy útil, sigue siendo un recurso poco utilizado, por el desconocimiento que se tiene, a pesar de llevar en funcionamiento de 2015 y tener precedentes en otros países. Frau declara que otra razón que aleja a los particulares de esta solución es "que es muy complicado asumir que nos hemos endeudado en exceso, y por eso mucha gente se resiste a aceptar este nuevo panorama que les permitiría poner el contador a cero". Sin embargo, el abogado avisa que no hay que pensar que todo vale, ya que las condonaciones totales, "son casos excepcionales".

Frau afirma que para optar a ella, es necesario no tener antecedentes similares y haber actuado de buena fe, lo que basta con no haber hecho gastos innecesarios. Además, desde el bufete entienden que hay casos en los que aparecen circunstancias sobrevenidas como una separación, quedarse en paro o gastos extraordinarios que impiden poder devolver la deuda y las personas no pueden estar endeudadas toda la vida. En este sentido considera "que este riesgo han de asumirlo las entidades financieras, más aún, cuando conceden créditos con tanta facilidad".

El primer paso es intentar llegar a un acuerdo con la ayuda del mediador concursal, pero Frau critica que "los acreedores siguen siendo muy reacios a la mediación y no han reaccionado a esta nueva ley, que abre a los particulares un nuevo panorama para volver a empezar".