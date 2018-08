Mamen Vizcaíno: “Ni en Europa ni en España hay consenso en política migratoria”

Este fin de semana Pedro Sánchez y Angela Merkel se reúnen en la residencia oficial del presidente en Las Marismillas en el Parque Nacional de Doñana, donde, además de ver linces, tratarán temas de vital importancia para ambos países. Mamen Vizcaíno cree que “el encuentro estará centrado en la crisis migratoria que afecta a España”. Considera que alcanzar un acuerdo con políticas satisfactorias para todos “será complicado” ante la falta de consenso entre países europeos.

“Europa está dividida y algunos países mirando a otro lado ante la llegada masiva e inmigrantes a España”, ha comentado la periodista de 'La Linterna'. Vizcaíno cree que no solo no hay acuerdo fuera de nuestras fronteras, sino que “dentro de España tampoco hay una posición común en política migratoria”. Una falta de consenso que para la periodista se ve claramente “en las diferencias que están saliendo a la luz entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía”.

“La solidaridad hay que entenderla bien y hay gobiernos regionales que no se dan por aludidos”

Ambas Administraciones, socialistas, “vuelven a no coincidir, a enfrentarse ante lo que la realidad trae a diario a las costas del sur” apunta Mamen Vizcaíno. El Gobierno liderado por Susana Díaz pide más medios y ayuda, no solo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, también a otras Comunidades Autónomas. “La solidaridad hay que entenderla bien y hay gobiernos regionales que no se dan por aludidos”, ha criticado la periodista al respecto.

Uno de los regidores que más está denunciando la situación de emergencia es el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. “Hemos escuchado varias veces a Landaluce denunciar que en Andalucía no cabe ni un menor más”, ha recordado Vizcaíno. “De hecho, los centros de menores de la comunidad, gestionados por la Junta, acogen más del 30% de todos los menores migrantes no acompañados que hay en toda España”, ha puntualizado.

Es por este motivo que los socialistas andaluces piden que se destinen con urgencia fondos para poder afrontar la situación y que así “se reparta entre todas las Comunidades Autonómas el esfuerzo que supone dar cobijo a los 7.300 menores no acompañados que hay”, ha explicado Mamen Vizcaíno.