Los Emojis son el nuevo lenguaje

Hoy, 17 de julio es el día internacional del 'emoji' y como estos emoticonos los utilizamos en nuestro día a día, hacen que sean famosos y tengan su propio día. Este 2018, los populares emoticonos cumplen 10 años desde que la compañía de la manzana lanzase su primer paquete de símbolos, que rápidamente se popularizó en occidente.

los emojis permiten la comunicación no verbal, como los gestos y las expresiones faciales, en el mundo digital de hoy. En el mundo real, el uso de gestos y expresiones manuales desempeña un papel vital en la comunicación. Principalmente, ayuda a comprender el significado además de proporcionar, de forma sutil, pistas sobre la otra persona, como qué tan empático o accesible es. Cuando la conversación se produce a través de un chat y no hay contacto visual con la otra persona, un emoji es una opción efectiva.

Estos descubrimientos se aplican a las redes sociales, pero no a los correos electrónicos, ya que se consideran más profesionales. Sin embargo, Vyvyan Evans, el autor de 'The Emoji Code' (el código 'emoji'), cree que aceptar 'emojis' es la única opción si la gente quiere interactuar productivamente en el futuro. "Alguien que no los usa no es un comunicador eficaz" ,señala Evans.

También destaca una encuesta que realizó la web de citas 'Match.com', donde los resultados muestran un mayor éxito en encontrar una coincidencia entre las personas que usan 'emojis' de forma más regular en sus mensajes en línea. La misma encuesta también reveló que aquellos que utilizan más emoticonos son más propensos a querer casarse.

Existen 2.823 emojis que incluyen desde variedades de rostros, banderas, personajes mitológicos y comida hasta artículos de tecnología. Emojipedia es el órgano encargado de documentar los diferentes emojis y sus significados. Este espacio fue creado en 2013 por Jeremy Burge, conocedor y fan de estos gráficos.