“La inmatriculación es un proceso por el cual todos podemos registrar nuestros bienes en el Registro de la Propiedad”, ha afirmado Jiménez Barriocanal. La Iglesia ha tenido durante un periodo de tiempo la posibilidad de registrar aquellos bienes que desde período inmemorial, y mediante una certificación, incorporarlos al Registro de la Propiedad que son suyos. Hasta el año 1998 “todos los bienes que estaban dedicados al culto no podían acceder al registro por la Ley Hipotecaria”, ha mencionado Jiménez Barriocanal. Es precisamente a partir del propio año 1998 cuando se empiezan a inscribir hasta el año 2015. En este año se eliminó esta forma de certificación. Estamos hablando de 23 mil parroquias y miles de ermitas, y “todo esto es lo que causa algunas veces una especie de revuelo, porque surge la pregunta ¿qué cosas ha inscrito la Iglesia?”, ha reconocido Jiménez Barriocanal.

La Iglesia ha inscrito las cosas que son suyas porque “la inmatriculación no da derecho a tener la propiedad de los bienes, simplemente los reconoce”, ha reafirmado el vicesecreario. La propiedad se adquiere a través de los medio legítimos que están establecidos en la Ley. Jiménez Barriocanal ha contado que “inscribir un bien en el Registro de la Propiedad es reconocer que el bien es tuyo pero tienes que demostrarlo”. Es una buena forma de preservar las garantías de la propiedad. “Hay que dejar muy claro que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien, y el hecho de inmatricular no significa que adquieras la propiedad”. “Si por algún error, por alguna omisión hubiera un bien que se ha inmatriculado indebidamente, en ningún caso eso significa que el bien es tuyo, y por tanto hay procesos establecidos para justificar esa inmatriculación”, ha subrayado el vicesecretario.

Se está valorando hacer un listado de los bienes de la Iglesia que no están matriculados, pero la Conferencia no tiene ese listado y hay que presentarlo. “La Conferencia Episcopal lo único que dice es que se haga conforme a la Ley y atendiendo al principio de no discriminación; que se haga en términos equivalentes a si se pidieran otros listados”, ha comentado el entrevistado.