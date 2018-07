Camacho: “Rajoy deja un partido jibarizado”

Este viernes se celebra el Congreso Extraordinario del PP que elegirá, de entre Casado y Santamaría, al nuevo sucesor de Mariano Rajoy, que deja la presidencia del partido tras 14 años. Ignacio Camacho comenta en 'La Linterna' el legado del expresidentes Rajoy:

“Por autocomplaciente que haya sido su despedida, el liderazgo de Rajoy en el PP deja un partido jibarizado. Lo recibió con once millones de votos y lo suelta con una expectativa de seis y bajando. Heredó un bloque de centro-derecha unido y lo abandona dividido en dos por la aparición de Ciudadanos. Ese es su legado. También el de una organización de sólida implantación y enorme fiabilidad que bajo su mando ha perdido miles de afiliados y no conserva siquiera la legendaria cohesión de su aparato.

Por eso, los candidatos a su sucesión saben que ya no es posible un marianismo sin Mariano, que es imprescindible otro estilo, otro modelo, otro lenguaje y otro ánimo, y que a partir de mañana, gane quien gane, la reconstrucción ha de empezar imperativamente por un impulso de cambio”.

Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado en su discurso de despedida como presidente del PP que se va como líder, pero que eso no significa que abandone el partido. "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado, tras puntualizar que espera que se interprete "bien" esta afirmación. En esta última intervención, Rajoy querido dejar claro también que, por supuesto, será "leal" y ha apostillado: "Todos sabéis que yo sé lo que es ser leal", en estos días en los que tanto se han reprochado por parte del partido las críticas que ha tenido el expresidente José María Aznar hacia su gestión.

Rajoy ha explicado que no podría irse del partido porque se ha dejado "mucho más de media vida" en él, por lo que seguirá en el PP aportando lo que se le pida desde esta formación política, pero "lejos de los focos y de la primera línea" de la política.