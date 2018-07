¿Se ha olvidado Rajoy de Aznar?

Este viernes en 'La Linterna', nuestros confidenciales han analizado el discurso de Rajoy en el Congreso del Partido Popular y el posible ganador para sucederlo al frente del partido.

Ángel Collado ha comentado que “Rajoy se ha limitado a glosar su carrera política entera y a rendir homenaje a su mujer, pero ninguno de los dos candidatos se ha quejado de que les haya dicho algo que les venga bien o mal.” Afirma que “la candidatura de Casado no ha parado ni durante el discurso de Rajoy”. Ha anotado que “el presidente no ha roto la neutralidad, porque además tampoco tiene sentido que lo haga”. Ha añadido que “las cartas están sobre la mesa, la suerte está echada, y no hay margen de integración previa a esa votación”.

Fernando Jáuregui ha seguido el Congreso en directo. Ha comentado que “Rajoy ha mostrado una exquisitez absoluta”, pero comenta que “el equipo de Pablo Casado ha dicho que la defensa de la actuación del Gobierno en Cataluña era un guiño a Santamaría”. Le han manifestado que “está Maíllo ofreciendo cargos a todo el mundo”. Ha añadido que “se ha representado muy bien el fin de una era y se ha elogiado a Fraga y a Rajoy”, pero no entiende que “se haya olvidado a Aznar”. Collado le ha replicado que “Aznar no se sentía representado con este partido”.

Jáuregui ha anunciado que “mañana comienza otra era y que hay que ver lo que sale”. Ha vaticinado que en las conversaciones que ha tenido “la gente tiene la sensación de que hay un ganador”. Collado ha comentado que “la sensación general es que ambos equipos han empezado a reconocer que el ganador lo hará con una ventaja muy ajustada”. Ha añadido que “eso ya es un paso de avance para los candidatos”. Jáuregui ha hablado claro. Ha dicho que “Casado no le saca veinte puntos a Santamaría”, pero “hay la sensación de que Casado gana mañana, otra cosa es que eso sea verdad o no”. Entre los dos colaboradores han hablado de las emociones dentro del Congreso. Han comentado que “ha llorado Ana Pastor, Viri, la mujer de Rajoy y Luis de Grandes”, entre otros. Collado ha dicho que ha visto a Rajoy “más cómodo cuando se ha permitido por primera vez en su carrera, rendir homenaje a su mujer en estos años de política”. Ha añadido que a su juicio “ha sido la más sacrificada”, sobre todo en los años de plomo de la economía”.

¿Se habla de posibles secretarios generales?

Collado ha comentado que “el de Soraya Sáenz de Santamaría sería Alfonso Alonso, que va ofreciendo cargos y huecos en las listas”. En el caso de Casado no lo sabe aún. Ha dicho que “tenía entendido que planeaba no repartir cargos y eso se tiene que sustanciar”.