Línea Editorial: Políticas de empleo

Los datos del paro del mes de julio ratifican la buena marcha de la economía y el aprovechamiento que de esta tendencia están haciendo los empresarios. La caída del número de desempleados coloca las cifras del paro en España en la más baja desde el mes de diciembre de 2008, cuando la crisis aún no había llegado al mercado laboral. Desde el momento más duro de la crisis en lo que afectaba al paro se han reducido dos millones de desempleados. Una reducción que se debe, entre otros factores, a la reforma laboral del gobierno de Rajoy, algo que el actual ejecutivo socialista no parece estar dispuesto a reconocer. Por más que se empeñe el gobierno de Sánchez en anunciar una nueva reforma laboral, la actualmente vigente tiene recorrido y no está dando síntomas de ser inservible.

Si es cierto que la tendencia de creación de empleo es buena, no lo es menos que hay que mejorar algunos aspectos como la precariedad laboral, la estimulación de ayudas a sectores estancados, como el de los parados de larga duración, o la necesidad de potenciar políticas de integración en el mercado de las nuevas generaciones de jóvenes cualificados. Pero este proceso debe hacerse mediante la adaptación a las nuevas formas del mercado y no desde la demagogia política y el oportunismo.